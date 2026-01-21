СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Линдой Климовичевой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии 2026:

– Элина, поздравляем с победой. Какие ощущения от выхода в третий круг снова?

– Да, я очень счастлива. Это хороший старт года, безусловно. Первый сет получился непростым, но затем я чувствовала себя на корте довольно уверенно. Приятно снова пройти дальше.

– Если говорить о концовке первого сета: до брейка все было очень ровно, затем вы подали на сет. Как вы подходили к этому моменту – при счете 6:5?

– Я ожидала, что первый сет будет тяжелым, и понимала, что соперница сыграет хорошо. Молодые игроки обычно выходят на корт очень заряженными, бьют много виннеров, очень мотивированы. В такие моменты нужно быть терпеливой, использовать опыт, оставаться в матче, «копать глубже» и постараться забрать первый сет. После этого, если игра идет, становится немного легче. Так что было приятно взять этот сет.

– В конце прошлого сезона вы взяли паузу и говорили, что были выгоревшей. Это было больше физическое или ментальное истощение?

– Скорее ментальное. Физически, конечно, после многих месяцев игры на высоком уровне ты устаешь, но именно в психологическом плане я была немного «отключена». Иногда нужно сделать шаг назад, немного отдалиться, чтобы перегруппироваться и вернуться с новой энергией.

– Насколько вы сейчас чувствуете себя иначе по сравнению с августом–сентябрем? Вы ощущаете себя другим игроком? И стала ли эта пауза причиной того, что вы сейчас так хорошо играете?

– Безусловно. Если бы я заставляла себя доигрывать сезон до конца, я, скорее всего, не смогла бы начать этот год в Австралии. Я была бы полностью «мертва» морально и физически. Я могла бы получить травму в таком ментальном состоянии, потому что, когда ты заставляешь себя и играешь на самом высоком уровне, с моим стилем игры, это действительно выводит тебя за пределы возможностей.

Для меня было важно сделать шаг назад. Да, мне было жаль, что я не дала себе шанс побороться за Итоговый турнир или возвращение в топ-10, но это было правильное решение. Сейчас я чувствую себя более свежей, готовой к сложным ситуациям в матчах. И я думаю, что матчи, которые у меня были в Окленде и пару лет назад, когда я сталкивалась с трудными ситуациями, показали, что я готова принять тот факт, что иногда все идет не по плану, и нужно бороться, копать глубже и искать способ победить.

– Вы смотрели матч Олейниковаой вчера против Мэдисон Киз?

– К сожалению, только несколько розыгрышей, потому что в это время у меня была тренировка.

– Как вам ее стиль игры? Сейчас редко появляются игроки с таким необычным и неортодоксальным теннисом.

– Да, безусловно, она привносит в игру что-то новое. Есть несколько таких игроков, и всегда интересно наблюдать, как они строят розыгрыши, как создают игру. Для нее очень впечатляюще так начать свой первый турнир Grand Slam, играя хорошо в своем собственном стиле. Это очень неудобный теннис. Думаю, на грунте она будет особенно сложной соперницей, и чтобы ее обыграть, придется действительно много работать.

– После своего матча Олейникова сказала, что считает неправильным допуск российских и белорусских игроков к турнирам, пока они отстранены от соревнований в других видах спорта. Вы согласны с этим?

– Война продолжается уже четыре года. Мы много раз об этом говорили, и для меня эта тема уже... ушла. Решения были приняты WTA, и сейчас мы можем только выходить на корт, стараться показывать хороший результат, представлять свою страну должным образом, использовать свои голоса, чтобы привлекать внимание, помогать и не забывать, что мы можем использовать свои голоса, чтобы привлекать внимание к нашей родине.