Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
Australian Open
21 января 2026, 06:25 |
732
0

СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»

Элина провела пресс-конференцию после выход в 1/16 финала Australian Open 2026

21 января 2026, 06:25 |
732
0
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Линдой Климовичевой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии 2026:

– Элина, поздравляем с победой. Какие ощущения от выхода в третий круг снова?

– Да, я очень счастлива. Это хороший старт года, безусловно. Первый сет получился непростым, но затем я чувствовала себя на корте довольно уверенно. Приятно снова пройти дальше.

– Если говорить о концовке первого сета: до брейка все было очень ровно, затем вы подали на сет. Как вы подходили к этому моменту – при счете 6:5?

– Я ожидала, что первый сет будет тяжелым, и понимала, что соперница сыграет хорошо. Молодые игроки обычно выходят на корт очень заряженными, бьют много виннеров, очень мотивированы. В такие моменты нужно быть терпеливой, использовать опыт, оставаться в матче, «копать глубже» и постараться забрать первый сет. После этого, если игра идет, становится немного легче. Так что было приятно взять этот сет.

– В конце прошлого сезона вы взяли паузу и говорили, что были выгоревшей. Это было больше физическое или ментальное истощение?

– Скорее ментальное. Физически, конечно, после многих месяцев игры на высоком уровне ты устаешь, но именно в психологическом плане я была немного «отключена». Иногда нужно сделать шаг назад, немного отдалиться, чтобы перегруппироваться и вернуться с новой энергией.

– Насколько вы сейчас чувствуете себя иначе по сравнению с августом–сентябрем? Вы ощущаете себя другим игроком? И стала ли эта пауза причиной того, что вы сейчас так хорошо играете?

– Безусловно. Если бы я заставляла себя доигрывать сезон до конца, я, скорее всего, не смогла бы начать этот год в Австралии. Я была бы полностью «мертва» морально и физически. Я могла бы получить травму в таком ментальном состоянии, потому что, когда ты заставляешь себя и играешь на самом высоком уровне, с моим стилем игры, это действительно выводит тебя за пределы возможностей.

Для меня было важно сделать шаг назад. Да, мне было жаль, что я не дала себе шанс побороться за Итоговый турнир или возвращение в топ-10, но это было правильное решение. Сейчас я чувствую себя более свежей, готовой к сложным ситуациям в матчах. И я думаю, что матчи, которые у меня были в Окленде и пару лет назад, когда я сталкивалась с трудными ситуациями, показали, что я готова принять тот факт, что иногда все идет не по плану, и нужно бороться, копать глубже и искать способ победить.

– Вы смотрели матч Олейниковаой вчера против Мэдисон Киз?

– К сожалению, только несколько розыгрышей, потому что в это время у меня была тренировка.

– Как вам ее стиль игры? Сейчас редко появляются игроки с таким необычным и неортодоксальным теннисом.

– Да, безусловно, она привносит в игру что-то новое. Есть несколько таких игроков, и всегда интересно наблюдать, как они строят розыгрыши, как создают игру. Для нее очень впечатляюще так начать свой первый турнир Grand Slam, играя хорошо в своем собственном стиле. Это очень неудобный теннис. Думаю, на грунте она будет особенно сложной соперницей, и чтобы ее обыграть, придется действительно много работать.

– После своего матча Олейникова сказала, что считает неправильным допуск российских и белорусских игроков к турнирам, пока они отстранены от соревнований в других видах спорта. Вы согласны с этим?

– Война продолжается уже четыре года. Мы много раз об этом говорили, и для меня эта тема уже... ушла. Решения были приняты WTA, и сейчас мы можем только выходить на корт, стараться показывать хороший результат, представлять свою страну должным образом, использовать свои голоса, чтобы привлекать внимание, помогать и не забывать, что мы можем использовать свои голоса, чтобы привлекать внимание к нашей родине.

По теме:
А сколько двойных? Гауфф выбила Данилович и вышла в третий раунд Aus Open
«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой
15-летняя Скляр с разгромом вышла в финал квалификации юниорского Aus Open
Линда Климовичова Элина Свитолина Australian Open 2026 пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Линда Климовичова. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Теннис | 21 января 2026, 01:33 2
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Прогноз, анонс на матч Australian Open

Поединок 1/32 финала состоится 21 января и начнется в 02:00 по Киеву

Элина Свитолина – Линда Климовичова. Непростой первый сет. Видеообзор матча
Теннис | 21 января 2026, 04:21 0
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Непростой первый сет. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Непростой первый сет. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Australian Open 2026

Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 20.01.2026, 07:57
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20.01.2026, 07:49
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20.01.2026, 06:02
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем