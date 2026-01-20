Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 14:39 | Обновлено 20 января 2026, 14:50
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

ФК Рух

По информации, озвученной в передаче журналиста Игоря Бурбаса, в конце нынешнего сезона УПЛ прекратит существование клуб Рух.

Сообщается, что «об этом в клубе все давно знают». Останется только академия и юношеская команда, которые продолжат воспитание молодых футболистов.

О вероятном исчезновении Руха говорили и перед сезоном, указывая, что команда не удержится в элите и вылетит в Первую лигу, однако Рух завершил первую часть сезона на 10-й позиции.

В январе команда потеряла пять игроков, которые перешли в Карпаты.

Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
