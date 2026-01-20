Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Рух готов превратиться только в академию
По информации, озвученной в передаче журналиста Игоря Бурбаса, в конце нынешнего сезона УПЛ прекратит существование клуб Рух.
Сообщается, что «об этом в клубе все давно знают». Останется только академия и юношеская команда, которые продолжат воспитание молодых футболистов.
О вероятном исчезновении Руха говорили и перед сезоном, указывая, что команда не удержится в элите и вылетит в Первую лигу, однако Рух завершил первую часть сезона на 10-й позиции.
В январе команда потеряла пять игроков, которые перешли в Карпаты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Премьер-лига расставила команды по набранным баллам в элитном дивизионе за всю историю
Поединок состоится 20 января и начнется в 22:00 по Киеву