Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

По информации, озвученной в передаче журналиста Игоря Бурбаса, в конце нынешнего сезона УПЛ прекратит существование клуб Рух.

Сообщается, что «об этом в клубе все давно знают». Останется только академия и юношеская команда, которые продолжат воспитание молодых футболистов.

О вероятном исчезновении Руха говорили и перед сезоном, указывая, что команда не удержится в элите и вылетит в Первую лигу, однако Рух завершил первую часть сезона на 10-й позиции.

В январе команда потеряла пять игроков, которые перешли в Карпаты.