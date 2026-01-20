Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева

Вокруг перехода Виктора Цыганкова из «Динамо» в «Жирону» в 2023 году снова возник резонанс. Ранее звучали утверждения о якобы давлении на игрока со стороны руководства киевлян.

По информации источника, трансфер проходил в спокойной и цивилизованной атмосфере. В январе 2023 года Цыганков находился в Испании в отпуске, когда киевский клуб получил официальное предложение от «Жироны». Ключевую роль в переговорах сыграл спортивный директор испанцев Пере Гвардиола, который лично связался с Игорем Суркисом.

Учитывая, что контракт футболиста подходил к концу и он не планировал его продлевать, «Динамо» согласилось на условия: 5 миллионов евро фиксированной суммы, еще 3 миллиона в виде бонусов и 50% от следующей продажи. Никаких угроз или конфликтов между сторонами не было – клуб и игрок разошлись на корректной ноте, сохранив нормальные отношения.