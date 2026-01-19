Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Появились резонансные подробности трансфера Виктора Цыганкова из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону».

По словам журналиста Игоря Бурбаса, переход вингера сопровождался серьезным давлением со стороны руководства столичного клуба. За полгода до окончания контракта Цыганков настаивал на переезде в топ-чемпионат и имел конкретные предложения. Зимой футболист находился в Испании, где клубы вели переговоры с «Динамо», что вызвало резко негативную реакцию братьев Суркисов.

Отмечается, что в то время руководители «Динамо» через отца игрока прибегали к шантажу и запугиванию, в частности угрожали возможной отправкой футболиста на фронт в случае отказа продлевать контракт. В итоге Цыганков покинул киевский клуб и подписал соглашение с «Жироной».