Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 21:22
3

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

3 Comments
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Циганков

Появились резонансные подробности трансфера Виктора Цыганкова из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону».

По словам журналиста Игоря Бурбаса, переход вингера сопровождался серьезным давлением со стороны руководства столичного клуба. За полгода до окончания контракта Цыганков настаивал на переезде в топ-чемпионат и имел конкретные предложения. Зимой футболист находился в Испании, где клубы вели переговоры с «Динамо», что вызвало резко негативную реакцию братьев Суркисов.

Отмечается, что в то время руководители «Динамо» через отца игрока прибегали к шантажу и запугиванию, в частности угрожали возможной отправкой футболиста на фронт в случае отказа продлевать контракт. В итоге Цыганков покинул киевский клуб и подписал соглашение с «Жироной».

Виктор Цыганков Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
AlexanderPidor
Скоро нашого улюбленого Бурбаса притягнуть до відповідальності, і чиї казки нам рабам Ріната далі слухати  ?
Ответить
+6
sania
А він вибрав Жирону. Олійченко ще тупіший Бурбаса...
Ответить
+4
AlexanderPidor
Дмитро Олійченко+Ігорь Бурбас= пекельна правда
Ответить
+3
