Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова
Появились резонансные подробности трансфера Виктора Цыганкова из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону».
По словам журналиста Игоря Бурбаса, переход вингера сопровождался серьезным давлением со стороны руководства столичного клуба. За полгода до окончания контракта Цыганков настаивал на переезде в топ-чемпионат и имел конкретные предложения. Зимой футболист находился в Испании, где клубы вели переговоры с «Динамо», что вызвало резко негативную реакцию братьев Суркисов.
Отмечается, что в то время руководители «Динамо» через отца игрока прибегали к шантажу и запугиванию, в частности угрожали возможной отправкой футболиста на фронт в случае отказа продлевать контракт. В итоге Цыганков покинул киевский клуб и подписал соглашение с «Жироной».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроки Динамо отметили большой христианский праздник совместным снимком
Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в Жироне