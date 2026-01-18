Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Титаническое выступление». Испанский журналист оценил игру звезды Украины
18 января 2026, 23:35
«Титаническое выступление». Испанский журналист оценил игру звезды Украины

Йонай Амаро расхвалил Виктора Цыганкова

«Титаническое выступление». Испанский журналист оценил игру звезды Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанский журналист Йонай Амаро оценил выступление украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 20-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0).

«Виктор Цыганков - игрок, который хочет поднять «Жирону» на новый уровень, потому что он соответствует качеству Лиги чемпионов. Это трудолюбивый футболист, который много делает без мяча. Его выступление на стадионе «Эспаньола» было титаническим», - написал Амаро в Twitter.

В текущем сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт Виктора с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что испанские журналисты в восторге от игры Цыганкова.

