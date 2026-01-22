К экс-тренеру Шахтера. Участник Лиги чемпионов нацелился на Миколенко

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко привлекает внимание «Марселя».

По информации источника, 26-летний футболист попал в шорт-лист французского клуба. При этом «Эвертон» не намерен прощаться с украинцем, планируя как минимум активировать опцию продления соглашения на год, ибо действующий контракт истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не отличился ни одним результативным действием.

«Марсель» тренирует экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось о том, что звездный партнер Миколенко выбыл на длительный срок.