САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко высказался о легионерах сборной Украины – Артеме Довбике и Александре Зинченко.

«У нас половина сборной то в запасе сидит, то еще что-то. Скоро со шведами играть и непонятно, что происходит. У Зинченко слишком большая зарплата, ему нужно куда-то уходить с понижением, чтобы играть, а он не хочет. Что касается Довбика, то Рома сейчас ищет варианты, чтобы его куда-то отдать, но Артем получил травму и трансфер, скорее всего, в это окно не состоится.

Читал об интересе Эвертона и Вест Хэма. Мне кажется, английский футбол не совсем подходит Довбику, хотя... Он может играть головой в штрафной площадке и далеко не бегать. Это его стиль. Если Гасперини откровенно говорит, что он будет сидеть в запасе, то ему однозначно нужно уходить из Ромы», – сказал Саленко.