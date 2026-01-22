Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ

После неожиданного поражения ПСЖ от «Спортинга» (1:2) фанаты парижского клуба взорвались гневом. Несмотря на то, что чемпионы Европы контролировали игру, команда проявила низкую эффективность в атаке и ошибки в обороне на последних минутах.

Основными виновниками болельщики назвали летних новичков: вратаря Лукаса Шевалье и защитника Илью Забарного. Шевалье критикуют за пас в центр на Луиса Суареса, который привел ко второму голу, а Забарного – за слабую игру на правом фланге обороны, хотя украинец отыграл всего десять минут.

Фанаты даже назвали их «duo maléfique» («плохой дуэт») и потребовали от клуба пересмотреть кадровые решения. ПСЖ теперь имеет шанс исправиться в следующих матчах, чтобы сохранить позиции в еврокубках.