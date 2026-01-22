Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ
Лига чемпионов
22 января 2026, 20:41 | Обновлено 22 января 2026, 20:46
2367
10

Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ

Украинца обвинили в поражении от «Спортинга»

22 января 2026, 20:41 | Обновлено 22 января 2026, 20:46
2367
10 Comments
Илья Забарный разозлил болельщиков ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

После неожиданного поражения ПСЖ от «Спортинга» (1:2) фанаты парижского клуба взорвались гневом. Несмотря на то, что чемпионы Европы контролировали игру, команда проявила низкую эффективность в атаке и ошибки в обороне на последних минутах.

Основными виновниками болельщики назвали летних новичков: вратаря Лукаса Шевалье и защитника Илью Забарного. Шевалье критикуют за пас в центр на Луиса Суареса, который привел ко второму голу, а Забарного – за слабую игру на правом фланге обороны, хотя украинец отыграл всего десять минут.

Фанаты даже назвали их «duo maléfique» («плохой дуэт») и потребовали от клуба пересмотреть кадровые решения. ПСЖ теперь имеет шанс исправиться в следующих матчах, чтобы сохранить позиции в еврокубках.

По теме:
Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича
Экс-звезда сборной Франции – о Забарном: «Луис Энрике этого не ожидал»
Гол и три ассиста. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Спортинг Лиссабон ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Люка Шевалье
Дмитрий Олийченко Источник: Onze Mondial
Оцените материал
(82)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 22 января 2026, 09:09 0
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов

Коуч похвалил украинского голкипера «орлов»

Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22 января 2026, 09:49 7
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо

Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский

От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
Футбол | 22.01.2026, 14:12
От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
Тьерри АНРИ: «Из этого раздули целую историю. Все из-за Винисиуса»
Футбол | 22.01.2026, 18:47
Тьерри АНРИ: «Из этого раздули целую историю. Все из-за Винисиуса»
Тьерри АНРИ: «Из этого раздули целую историю. Все из-за Винисиуса»
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Футзал | 21.01.2026, 23:01
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Montreal Fan
Окремих коментаторів, які порались автору, не варто проєктувути на всіх вболівальників ПСЖ
Ответить
+4
Saar
. Ну, коли Доннаруму виганяли (попри те, що левова частка заслуги у перемозі в ЛЧ саме його (купа відбитих пенальті з Арсеналом і Ліверпулем!)), і пафосно розповідали , що Шевальє крутий чувак і навіть, ціну солідну оплатили, по перших матчах вже видно було, що Шевальє -дніще!
Ответить
+4
zelc006
Їм би Лунтіка у ворота, то ПОпова ще у захист!
Ответить
+1
Папа Никита
Переоценили его просто изначально. Сначала нужно было игру показать достойную в ПСЖ а потом условия качать свои а не на оборот. 
Ответить
0
С Пп
Да изначально бред выпускать фактурного и рослого центрального защитника на фланг и думать, что он будет в скорости не проигрывать. Ну поставьте туда Ван Дейка, лучшего защитника мира сейчас, и его будут возить и возить. 
Ответить
0
samird
Ну це феєрично. Хтось з півзахисників ПСЖ тупо обрізається в центрі і дарує мʼяч супернику, потім Вітінья (поки Пачо біжить як може на допомогу) дивиться футбол і дає спокійно пробити з лінії штрафного. Шевальє рятує, але Мендеш "проспав" свого гравця і дав йому спокійно добити. Винні Забарний та Шевальє. Завіса. Ну як можна бути такими жалюгідними кретинами?
Ответить
0
ViAn
А що там було нещодавно, коли Шевальє витягнув команду у фіналі в серії пенальті проти Марселю? Він там теж слабким був? Але ні, там він був тріумфатором. Це було 8 січня 2026 року.
Ответить
0
Перець
Донарума поржав приперегляді гри Шевальє 
Ответить
0
MaximusOne
Та не має в нього хорошої гри один в один, його сильні сторони це в першу чергу хороші як для цз техніка і пас, а також хороша антропометрія яка разом з достойною швидкістю позволяє йому випереджати суперників, коли в тих немає багато вільного простору. 
Ответить
0
Умник
Джерело onze mondial. Мабуть входить в топ 5 видань світу. Або виходить
Ответить
-1
Популярные новости
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 6
Бокс
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем