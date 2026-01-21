Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Спортинг сумел победить в матче с чемпионами турнира
«ПСЖ» потерпел поражение от «Спортинга» в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Поединок состоялся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Парижане могли открыть счет еще в первом тайме, однако гол Заира-Эмери был отменен после просмотра VAR. Во второй половине встречи Луис Суарес вывел «Спортинг» вперед, но уже через пять минут Хвича Кварацхелия сравнял счет. Развязка наступила на 90-й минуте, когда Суарес оформил дубль и принес португальцам победу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер парижан Луис Энрике проигнорировал украинца Илью Забарного при выборе стартового состава. Украинец вышел на поле только на 80-й минуте.
Лига чемпионов. 7-й тур.
Спортинг – ПСЖ – 2:1
Голы: Суарес, 74, 90+1 – Кварацхелия, 79.
Спортинг: Силва, Рейс, Инасиу, Фреснеда, Араухо, Тринкау, Мангаш (Ваяннидис 63), Катаму, Симоеш, Морита, Суарес, Чаррис.
ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Заир-Эмери, Пачо, Маркиньос, Маюлу (Кварацхелия 66) ,Витинья, Руис (Забарный 80), Барколя (Рамуш 71), Дембеле, Дуэ.
Defeat in Lisbon.#SCPPSG I #UCL pic.twitter.com/Pp5v4vqWDn— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горожане уступили Буде-Глимт
Тренеру не нужны Шапаренко и Попов