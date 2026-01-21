Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 января 2026, 00:00 | Обновлено 21 января 2026, 00:03
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут

Спортинг сумел победить в матче с чемпионами турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«ПСЖ» потерпел поражение от «Спортинга» в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Поединок состоялся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Парижане могли открыть счет еще в первом тайме, однако гол Заира-Эмери был отменен после просмотра VAR. Во второй половине встречи Луис Суарес вывел «Спортинг» вперед, но уже через пять минут Хвича Кварацхелия сравнял счет. Развязка наступила на 90-й минуте, когда Суарес оформил дубль и принес португальцам победу.

Главный тренер парижан Луис Энрике проигнорировал украинца Илью Забарного при выборе стартового состава. Украинец вышел на поле только на 80-й минуте.

Лига чемпионов. 7-й тур.

Спортинг – ПСЖ – 2:1
Голы: Суарес, 74, 90+1 – Кварацхелия, 79.

Спортинг: Силва, Рейс, Инасиу, Фреснеда, Араухо, Тринкау, Мангаш (Ваяннидис 63), Катаму, Симоеш, Морита, Суарес, Чаррис.

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Заир-Эмери, Пачо, Маркиньос, Маюлу (Кварацхелия 66) ,Витинья, Руис (Забарный 80), Барколя (Рамуш 71), Дембеле, Дуэ.

Спортинг Лиссабон ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
