Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут

«ПСЖ» потерпел поражение от «Спортинга» в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Поединок состоялся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Парижане могли открыть счет еще в первом тайме, однако гол Заира-Эмери был отменен после просмотра VAR. Во второй половине встречи Луис Суарес вывел «Спортинг» вперед, но уже через пять минут Хвича Кварацхелия сравнял счет. Развязка наступила на 90-й минуте, когда Суарес оформил дубль и принес португальцам победу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер парижан Луис Энрике проигнорировал украинца Илью Забарного при выборе стартового состава. Украинец вышел на поле только на 80-й минуте.

Лига чемпионов. 7-й тур.

Спортинг – ПСЖ – 2:1

Голы: Суарес, 74, 90+1 – Кварацхелия, 79.

Спортинг: Силва, Рейс, Инасиу, Фреснеда, Араухо, Тринкау, Мангаш (Ваяннидис 63), Катаму, Симоеш, Морита, Суарес, Чаррис.

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Заир-Эмери, Пачо, Маркиньос, Маюлу (Кварацхелия 66) ,Витинья, Руис (Забарный 80), Барколя (Рамуш 71), Дембеле, Дуэ.