Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
20.01.2026 22:00 - : -
ПСЖ
Лига чемпионов
20 января 2026, 14:04 | Обновлено 20 января 2026, 14:21
Спортинг Лиссабон – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

20 января на Да Луш пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Спортинг Лиссабон встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг Лиссабон

Команда в последние годы утвердились в статусе лучшей в своей страны. Весной даже получилось оформить золотой дубль. Но сейчас все складывается куда хуже. Все началось с того, что уступили в Суперкубке одному старому врагу, Бенфике. А в Примейре отстают от Порту, что демонстрирует почти идеальную статистику. Были надежды на трофей в Кубке Лиги, но так в полуфинале уступили Витории Гимараэш.

Где получается смотреться неплохо, это в Лиге чемпионов. Особенно на своем поле - дома обыграли не только Кайрат, но и Марсель с Брюгге. Но на выезде ограничились только ничьей с Ювентусом, при поражениях от Наполи и Баварии. Все же для уверенности нужны очки и в январе тут.

ПСЖ

Клуб давно уже доминировал во французском футболе. Но в 2025-м году наконец-то прибавили и Лигу чемпионов. Потом завоевали, правда, за счет послематчевых пенальти, последовательно Суперкубок УЕФА, Межконтинетальный кубок и, уже в январе, Суперкубок Франции. С другой стороны, не стоит забывать, что в национальной Лиге 1 на паузу пошли, уступая Лансу, а недавно ухитрились вылететь из кубка. Причем решающий гол Париж провел не без ошибки Забарного.

При этом и в Лиге чемпионов была неудача - дома проиграли Баварии 1:2. Но в других матчах, даже с Барселоной на выезде, получалось выигрывать. И только в декабре не получилось забить в ворота Атлетика - в итоге с басками закончили нулевой ничьей. Впрочем, все равно уже остается в еврокубке только одна задача: попытаться финишировать в топ-8.

Статистика личных встреч

Был только один, товарищеский матч 2010-го года. Тогда парижане сумели победить со счетом 4:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.38 для Спортинга и 1.80 для ПСЖ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем довольно однозначным, гостей из Парижа. Но все же они не особенно стабильны - лучше взять нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

Montreal Fan
Спортінг це вічний суперник Бенфіки.
Тому сьогодні за ПСЖ із Забарним з подвійною силою!🇫🇷✊
