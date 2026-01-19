Спортинг Лиссабон

20.01.2026 22:00 - : -
Спортинг – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 20 января в 22:00
Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Спортингом» и «ПСЖ».
Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Спортинг – ПСЖСмотреть трансляцию
|
