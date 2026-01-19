Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортинг – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
20.01.2026 22:00 - : -
ПСЖ
Лига чемпионов
19 января 2026, 22:05
Спортинг – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 20 января в 22:00

Спортинг – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Спортингом» и «ПСЖ».

Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Спортинг – ПСЖ
