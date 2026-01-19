Спортинг Лиссабон

Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Спортингом» и «ПСЖ».

Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Спортинг – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция