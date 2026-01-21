Спортинг Лиссабон

Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Португальский Спортинг дома, в Лиссабоне, нанес поражение французскому ПСЖ (2:1).

Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел на замену на 80-й минуте.

Победу хозяев принес дубль Луиса Хавьера Суареса, который забил голы на 74-й и 90-й минутах.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 20 января

22:00 Спортинг (Португалия) – ПСЖ (Франция) – 2:1

Голы: Луис Хавьер Суарес, 74, 90 – Хвича Кварацхелия, 79

