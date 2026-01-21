Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
20.01.2026 22:00 – FT 2 : 1
ПСЖ
Лига чемпионов
21 января 2026, 02:59 | Обновлено 21 января 2026, 03:31
Спортинг – ПСЖ – 2:1. Десять минут Забарного. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Португальский Спортинг дома, в Лиссабоне, нанес поражение французскому ПСЖ (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел на замену на 80-й минуте.

Победу хозяев принес дубль Луиса Хавьера Суареса, который забил голы на 74-й и 90-й минутах.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 20 января

22:00 Спортинг (Португалия) – ПСЖ (Франция) – 2:1

Голы: Луис Хавьер Суарес, 74, 90 – Хвича Кварацхелия, 79

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Илья Забарный

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
