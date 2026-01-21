Спортинг Лиссабон

Спортинг – ПСЖ – 2:1. Десять минут Забарного. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Португальский Спортинг дома, в Лиссабоне, нанес поражение французскому ПСЖ (2:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел на замену на 80-й минуте.
Победу хозяев принес дубль Луиса Хавьера Суареса, который забил голы на 74-й и 90-й минутах.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
7-й тур. 20 января
22:00 Спортинг (Португалия) – ПСЖ (Франция) – 2:1
Голы: Луис Хавьер Суарес, 74, 90 – Хвича Кварацхелия, 79
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея: Илья Забарный
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер пока не решился на возвращение из-за войны
Королевский клуб одержал убедительную победу со счетом 6:1 в матче 7-го тура еврокубка