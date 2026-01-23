Самый дорогой тренер мира остается в Бразилии - Анчелотти принял решение
Бразильская конфедерация и наставник сборной пришли к соглашению о пролонгации сотрудничества
Бразильская конфедерация футбола и наставник национальной сборной Карло Анчелотти пришли к устному соглашению о пролонгации сотрудничества до завершения ЧМ–2030, передает Globo.
Итальянский специалист возвращается в Рио–де–Жанейро в пятницу, 22 января, после завершения отпуска. Прогнозируется, что официальное подписание документов состоится в первой половине февраля. Диалог о продлении полномочий начался еще в октябре и длился до конца года, в итоге Анчелотти принял условия, предложенные федерацией.
На данный момент итальянец является самым высокооплачиваемым тренером сборных в мире с окладом около 10 млн евро. Новый контракт предусматривает сохранение текущего уровня зарплаты, однако включает обновленную систему бонусов за выполнение конкретных спортивных целей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз не видит в команде Беллингема
Арсенал и Бавария уже получили прямые путевки в 1/8 финала