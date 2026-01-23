Самый дорогой тренер мира остается в Бразилии - Анчелотти принял решение

Бразильская конфедерация футбола и наставник национальной сборной Карло Анчелотти пришли к устному соглашению о пролонгации сотрудничества до завершения ЧМ–2030, передает Globo.

Итальянский специалист возвращается в Рио–де–Жанейро в пятницу, 22 января, после завершения отпуска. Прогнозируется, что официальное подписание документов состоится в первой половине февраля. Диалог о продлении полномочий начался еще в октябре и длился до конца года, в итоге Анчелотти принял условия, предложенные федерацией.

На данный момент итальянец является самым высокооплачиваемым тренером сборных в мире с окладом около 10 млн евро. Новый контракт предусматривает сохранение текущего уровня зарплаты, однако включает обновленную систему бонусов за выполнение конкретных спортивных целей.