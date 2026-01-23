Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер сборной Германии высказался о бойкоте ЧМ-2026
Чемпионат мира
23 января 2026, 01:32 | Обновлено 23 января 2026, 01:33
Киммих объяснил свою позицию

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Баварии» и национальной команды Германии Йозуа Киммих высказался по поводу потенциального бойкота ЧМ–2026 из-за политического курса США.

«Я решил дистанцироваться от политических дискуссий. Нам стало понятно, что чрезмерная активность игроков в выражении своих политических позиций не приносит пользы.

Безусловно, в определенной мере мы несем ответственность за выражение своего мнения. Однако я убежден, что в Германии и в Немецком футбольном союзе есть профильные специалисты, которые лучше осведомлены в данных вопросах и именно они должны давать комментарии», – отметил Киммих.

Напомним, что ЧМ–2026 будет организован на территории США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля.

