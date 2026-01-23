Лидер сборной Германии высказался о бойкоте ЧМ-2026

Полузащитник «Баварии» и национальной команды Германии Йозуа Киммих высказался по поводу потенциального бойкота ЧМ–2026 из-за политического курса США.

«Я решил дистанцироваться от политических дискуссий. Нам стало понятно, что чрезмерная активность игроков в выражении своих политических позиций не приносит пользы.

Безусловно, в определенной мере мы несем ответственность за выражение своего мнения. Однако я убежден, что в Германии и в Немецком футбольном союзе есть профильные специалисты, которые лучше осведомлены в данных вопросах и именно они должны давать комментарии», – отметил Киммих.