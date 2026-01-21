Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026

Депутат немецкого парламента Юрген Хардт подтвердил, что сборная Германии может бойкотировать ЧМ-2026 по футболу, если США аннексируют Гренландию.

«Бойкот такого мероприятия – это последняя мера, чтобы образумить Трампа. Для него очень важен этот турнир», – сказал Хардт.

При этом ранее в министерстве спорта Германии сказали, не готовы сейчас принимать какие-то радикальные решения и будут ожидать развития ситуации.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, однако президент Дональд Трамп уделяет большое внимание будущему турниру и обещает «лучший чемпионат мира в истории».