Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026
Чемпионат мира
21 января 2026, 16:29 | Обновлено 21 января 2026, 16:42
515
1

Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026

Зависит от ситуации с Гренландией

21 января 2026, 16:29 | Обновлено 21 января 2026, 16:42
515
1 Comments
Последняя мера. В Германии снова сказали о бойкоте ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

Депутат немецкого парламента Юрген Хардт подтвердил, что сборная Германии может бойкотировать ЧМ-2026 по футболу, если США аннексируют Гренландию.

«Бойкот такого мероприятия – это последняя мера, чтобы образумить Трампа. Для него очень важен этот турнир», – сказал Хардт.

При этом ранее в министерстве спорта Германии сказали, не готовы сейчас принимать какие-то радикальные решения и будут ожидать развития ситуации.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, однако президент Дональд Трамп уделяет большое внимание будущему турниру и обещает «лучший чемпионат мира в истории».

По теме:
Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Если бы завтра был матч со Швецией. Стартовый состав от эксперта
«Даже аутсайдер может выложиться». Капитан сборной Украины – о Швеции
сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Дональд Трамп
Иван Зинченко Источник: Sports Illustrated
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Футбол | 21 января 2026, 08:33 4
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»

Бывший игрок киевского клуба оценил трансфер Владислава Бленуце и перспективы легионера

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21 января 2026, 10:05 6
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21.01.2026, 02:58
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20.01.2026, 14:40
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Юношеская сборная Украины U-16 объявила заявку на турнир в Турции
Футбол | 21.01.2026, 12:22
Юношеская сборная Украины U-16 объявила заявку на турнир в Турции
Юношеская сборная Украины U-16 объявила заявку на турнир в Турции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
Вторгнення в Гренландію не буде до фіналу ЧС. Так само як і повномаштабне відтягувалось із за олімпіади в Китаї.
Ответить
0
Популярные новости
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
20.01.2026, 07:49 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем