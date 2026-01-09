Легионер Кривбасса продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Бразильский вингер «Кривбасса» Гильерме Баия присоединится к «Вересу». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны пчти согласовали переезд 19-летнего футболиста в Ровно. Последнее время Гильерме выступал за вторую команду криворожского клуба, куда его отправил Патрик ван Леувен, в которой за девять матчей он забил три гола и отдал два ассиста.

Переход состоится за незначительную сумму компенсации.

В составе основной команды «Кривбасса» Глиерме Баия в текущем сезоне не сыграл ни разу.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» подписал контракт с игроком молодежной сборной Украины.