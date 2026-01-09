Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал контракт с игроком молодежной сборной Украины
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 11:44 |
557
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал контракт с игроком молодежной сборной Украины

Дмитрий Годя продлил соглашение с клубом из Ровно

09 января 2026, 11:44 |
557
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал контракт с игроком молодежной сборной Украины
НК Верес. Дмитрий Годя

Украинский полузащитник Дмитрий Годя подлил контракт с «Вересом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.

Новое соглашение между 20-летним футболистом и клубом Украинской Премьер-лиги рассчитано на три сезона. Дмитрий является воспитанником «Вереса». В марте прошлого года он дебютировал за сборную Украины U-20.

В текущем сезоне Дмитрий Годя провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» разорвал контракт с нападающим.

По теме:
Источник: бывший топ-менеджер ЛНЗ переманил украинца за границу
Легионер Кривбасса продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ
Дмитрий Годя Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта сборная Украины по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-20
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09 января 2026, 08:33 4
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения

Киевляне больше не будут работать с компанией «Добробут»

Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Биатлон | 08 января 2026, 13:50 1
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира

Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона

Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Бокс | 09.01.2026, 03:23
Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Теннис | 08.01.2026, 14:22
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Футбол | 09.01.2026, 09:26
Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 53
Бокс
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
09.01.2026, 00:13
Бокс
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
07.01.2026, 20:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем