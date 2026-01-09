ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал контракт с игроком молодежной сборной Украины
Дмитрий Годя продлил соглашение с клубом из Ровно
Украинский полузащитник Дмитрий Годя подлил контракт с «Вересом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.
Новое соглашение между 20-летним футболистом и клубом Украинской Премьер-лиги рассчитано на три сезона. Дмитрий является воспитанником «Вереса». В марте прошлого года он дебютировал за сборную Украины U-20.
В текущем сезоне Дмитрий Годя провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Верес» разорвал контракт с нападающим.
