Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с воспитанником Динамо
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 15:39 | Обновлено 08 января 2026, 16:00
1994
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с воспитанником Динамо

Ростислав Тарануха покинул расположение ровенского «Вереса»

08 января 2026, 15:39 | Обновлено 08 января 2026, 16:00
1994
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с воспитанником Динамо
НК Верес. Ростислав Тарануха

Ровенский Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Ростиславом Таранухой. Об этом пишет пресс-служба ровенских «волков».

По официальной информации, футболист и народный клуб приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества с согласия сторон. О причинах такого решения не сообщается.

«Народный клуб благодарит Ростислава Тарануса и желает игроку успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

В состав ровенского Вереса Ростислав Тарануха присоединился в октябре 2025 года. За красно-черных форвард сыграл 7 матчей. Результативными действиями не отмечалось.

Ростислав является воспитанником академии киевского Динамо. В составе киевского Динамо сыграл 5 матчей и забил 1 гол в Юношеской Лиге УЕФА. Также провел 16 поединков и забил 5 мячей за юношеские сборные Украины U16, U17 и U19.

По теме:
ФЕДЫК: «Львов заслуживает иметь две хорошие команды»
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали игрока молодежной сборной Украины
Игрок сборной Украины привлекает внимание клубов АПЛ. Назван ценник
Ростислав Тарануха Верес Ровно расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ свободный агент Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08 января 2026, 09:33 9
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель

Лунин может перейти в «Тоттенхэм»

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08 января 2026, 05:05 45
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Теннис | 08.01.2026, 09:33
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах
Футбол | 08.01.2026, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
розуму в Рівномунемають,
упустити такого талановитого і головне ЗАБИВного колишнього форварда 25 командої Ліги Конференцій
Ответить
-1
Популярные новости
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
07.01.2026, 08:10
Бокс
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Умер один из самых легендарных динамовских фанатов
Умер один из самых легендарных динамовских фанатов
06.01.2026, 17:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем