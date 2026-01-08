ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с воспитанником Динамо

Ровенский Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Ростиславом Таранухой. Об этом пишет пресс-служба ровенских «волков».

По официальной информации, футболист и народный клуб приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества с согласия сторон. О причинах такого решения не сообщается.

«Народный клуб благодарит Ростислава Тарануса и желает игроку успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

В состав ровенского Вереса Ростислав Тарануха присоединился в октябре 2025 года. За красно-черных форвард сыграл 7 матчей. Результативными действиями не отмечалось.

Ростислав является воспитанником академии киевского Динамо. В составе киевского Динамо сыграл 5 матчей и забил 1 гол в Юношеской Лиге УЕФА. Также провел 16 поединков и забил 5 мячей за юношеские сборные Украины U16, U17 и U19.