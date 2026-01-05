Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги

Полузащитник ЮКСА Никита Сытников попал в шорт-лист ровенского «Вереса», клуба УПЛ.

21-летний габаритный центральный полузащитник может выполнять функции опорника или даже центрального защитника.

В этом сезоне Ситников провел 18 матчей в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 ассиста, а также сыграл один поединок в Кубке Украины. Ранее он выступал в командах Александрия, Черноморец и Легия Варшава.

Игрок заинтересовал тренерский штаб «Вереса», но для трансфера необходимо урегулировать вопрос с его действующим контрактом с клубом из Тарасовки.