Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 06:12 | Обновлено 05 января 2026, 06:35
304
0

Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги

Никита Сытников зимой может перейти из команды ЮКСА в клуб из Ровно

05 января 2026, 06:12 | Обновлено 05 января 2026, 06:35
304
0
Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги
ФК ЮКСА. Никита Сытников

Полузащитник ЮКСА Никита Сытников попал в шорт-лист ровенского «Вереса», клуба УПЛ.

21-летний габаритный центральный полузащитник может выполнять функции опорника или даже центрального защитника.

В этом сезоне Ситников провел 18 матчей в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 ассиста, а также сыграл один поединок в Кубке Украины. Ранее он выступал в командах Александрия, Черноморец и Легия Варшава.

Игрок заинтересовал тренерский штаб «Вереса», но для трансфера необходимо урегулировать вопрос с его действующим контрактом с клубом из Тарасовки.

По теме:
Голкипер возвращается в Кудровку, потому что его команда снята с турнира
Атлетико Минейро навяжет борьбу Коринтиансу за трансфер легионера Шахтера
Бар ЛИН: «В Украине темп игры выше, чем в Израиле. Больше динамики»
ЮКСА Тарасовка Верес Ровно Никита Сытников трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
Футбол | 04 января 2026, 22:38 6
ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб

Хуан Карлос Карседо решил подзаработать в москве

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 5
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
В Польше выступили с заявлением о будущем Шовковского после Динамо
Футбол | 05.01.2026, 04:42
В Польше выступили с заявлением о будущем Шовковского после Динамо
В Польше выступили с заявлением о будущем Шовковского после Динамо
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 7
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
04.01.2026, 20:09 4
Футбол
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Заболел. Мужская сборная Украины определилась с составом на 4-й этап КМ
Заболел. Мужская сборная Украины определилась с составом на 4-й этап КМ
04.01.2026, 11:14 1
Биатлон
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем