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Украина. Первая лига
17 июля 2024, 03:45 | Обновлено 17 июля 2024, 04:25
43
0

Клуб Первой лиги ЮКСА подписал четырех новичков

Новички: Евгений Проданов, Андрей Дедяев, Никита Сытников, Максим Казаков

17 июля 2024, 03:45 | Обновлено 17 июля 2024, 04:25
43
0
Клуб Первой лиги ЮКСА подписал четырех новичков
ФК ЮКСА. Дмитрий Чирикал и Сергей Лесник

Клуб Первой лиги ЮКСА Тарасовка подписал четырех новичков.

Евгений Проданов. 26-летний воспитанник футбола Донбасса последние сезоны провел в составе «Тростянца». За команду из Сумщины в прошлом сезоне Евгений отыграл 20 матчей, в которых в свой актив занес 4 забитых гола. Также в активе Евгения – выступления за юношеский состав донецкого «Шахтера», ФК «Мариуполь», «Металлист 1925» и ФСК «Мариуполь» («Яруд»).

Андрей Дедяев. На профессиональной арене 29-летний полузащитник провел 185 матчей. Андрей выступал в составе Энергии (Новая Каховка), СК Краматорск, Кривбасса и мировской Дружбы. Кроме золота прошлого сезона вместе с «Кривбассом» и «Энергией» дважды поднимался на пьедестал Второй лиги.

Никита Сытников. 20-летний полузащитник в своей карьере выступал за юношеские составы «Александрии», «Черноморца» и варшавской «Легии». В сезоне 2023/24 играл в составе «Черноморца» U-19.

Максим Казаков. 28-летний полузащитник является питомцем киевского «Динамо». В своем активе игры за юношеские сборные Украины U-19 и U-21. Есть опыт игры в УПЛ в футболке луганской «Зари», а в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги в составе мировской «Дружбы».

Дмитрий Чирикал стал ассистентом главного тренера ФК ЮКСА. К тренерскому штабу Николая Цымбала присоединился опытный специалист Дмитрий Чирикал. Последним местом работы тренера была мировская «Дружба», с которой он стал чемпионом во Второй лиге. На пути к золоту третьего по силе дивизиона Украины завоевал немало трофеев уровня Киевской области и всеукраинского аматорского футбола.

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ЮКСА Тарасовка Максим Казаков трансферы Первая лига Украины Николай Цымбал Сергей Лесник
Николай Степанюк Источник: ФК ЮКСА
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