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Товарищеские матчи
ЮКСА
05.07.2024 18:00 – FT 5 : 0
Чайка
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Украина. Первая лига
06 июля 2024, 03:55 | Обновлено 06 июля 2024, 04:15
51
0

ЮКСА в спарринге отгрузила 5 мячей в ворота Чайки

Новичок Первой лиги одержал убедительную победу над командой Второй лиги

06 июля 2024, 03:55 | Обновлено 06 июля 2024, 04:15
51
0
ЮКСА в спарринге отгрузила 5 мячей в ворота Чайки
ФК ЮКСА

Футбольный клуб ЮКСА, новичок Первой лиги, во время летнего учебно-тренировочного сбора в Тарасовке провел домашний товарищеский матч против Чайки, занявшей четвертое место в прошлом сезоне Второй лиги.

В первом тайме черно-белые обеспечили себе преимущество в два мяча. Сначала Ховайко отличился голом с передачи Максима Казакова, а затем Кирилл ассистировал Адеринсоле Эсеоле.

После перерыва потенциальный новичок Иван Демиденко, Андрей Киреев и Матвей Харченко довели счет до разгромного, поразив ворота гостей по одному разу.

Для «крестоносцев» это первая победа на текущих сборах после минимального поражения от коваловского Колосса (0:1).

Следующий спарринг подопечные Николая Цымбала проведут 11 июля против перволигового ФСК Мариуполь.

Товарищеский матч

5 июля, Тарасовка, 18:00

ЮКСА Тарасовка – Чайка Петропавловская Борщаговка – 5:0

Голы: Кирилл Ховайко, Адеринсола Эсеола, Иван Демиденко, Андрей Киреев, Матвей Харченко.

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ЮКСА Тарасовка Чайка Петропавловская Борщаговка Вторая лига Украины Первая лига Украины товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Адеринсола Эсеола
Николай Степанюк Источник: ФК ЮКСА
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