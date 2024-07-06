ЮКСА в спарринге отгрузила 5 мячей в ворота Чайки
Новичок Первой лиги одержал убедительную победу над командой Второй лиги
Футбольный клуб ЮКСА, новичок Первой лиги, во время летнего учебно-тренировочного сбора в Тарасовке провел домашний товарищеский матч против Чайки, занявшей четвертое место в прошлом сезоне Второй лиги.
В первом тайме черно-белые обеспечили себе преимущество в два мяча. Сначала Ховайко отличился голом с передачи Максима Казакова, а затем Кирилл ассистировал Адеринсоле Эсеоле.
После перерыва потенциальный новичок Иван Демиденко, Андрей Киреев и Матвей Харченко довели счет до разгромного, поразив ворота гостей по одному разу.
Для «крестоносцев» это первая победа на текущих сборах после минимального поражения от коваловского Колосса (0:1).
Следующий спарринг подопечные Николая Цымбала проведут 11 июля против перволигового ФСК Мариуполь.
Товарищеский матч
5 июля, Тарасовка, 18:00
ЮКСА Тарасовка – Чайка Петропавловская Борщаговка – 5:0
Голы: Кирилл Ховайко, Адеринсола Эсеола, Иван Демиденко, Андрей Киреев, Матвей Харченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард сборной Украины заинтересовал итальянскую «Болонью»
Марта в двух сетах уступила Мэдисон Киз в 3-м раунде травяного мейджора