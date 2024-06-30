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Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 14:09 | Обновлено 30 июня 2024, 14:29
595
0

Колос в спарринге с трудом обыграл новичка Первой лиги

Команда из Ковалевки провела матч с командой ЮКСА

30 июня 2024, 14:09 | Обновлено 30 июня 2024, 14:29
595
0
Колос в спарринге с трудом обыграл новичка Первой лиги
ФК Колос Ковалевка

Ковалевский «Колос» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025 провели товарищески поединок с командой ЮКСА из Тарасовки – новичком Первой лиги национального чемпионата.

Поединок завершился минимальной победой «Колоса» со счетом 1:0. Победный гол ковалевская команда забила усилиями Диего на 85-й минуте.

Прошедшая игра – второй спарринг «Колоса» летом этого года. 23 июня ковалевцы померились силами с командой «Левый берег» из Первой лиги и добились победы со счетом 3:2.

7 июня «Колос» проведет очередной товарищеский поединок межсезонья. Соперник – «Нива» Бузовая.

Товарищеский матч

Колос – ЮКСА – 1:0

Гол: Диего, 85.

Видеообзор матча Колос – ЮКСА

Трансляция матча Колос – ЮКСА

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Источник: экс-игрок сборной Украины может перейти в Колос
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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