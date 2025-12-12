Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
12.12.2025 22:00 – FT 1 : 2
Жирона
Испания
12 декабря 2025, 23:53 | Обновлено 13 декабря 2025, 00:19
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде

Каталонцы благодаря Виктору обыграла «Реал» Сосьедад

Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Местом проведения встречи стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне. В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Хозяева поля забили еще в первом тайме и пытались довести матч до минимальной победы.

Помешал «Реалу» Цыганков, который в одиночку спас каталонский клуб от поражения.

За несколько минут украинский вингер забил два мяча в ворота соперника и принес «Жироне» первую в сезоне победу на выезде – 2:1.

В обоих случаях Виктор продемонстрировал футбольное мастерство: сначала он удачно начал контратаку и сам ее завершил, а затем эффектно забил пяткой.

Цыганков улучшил собственную статистику в текущем сезоне, теперь на счету Виктора четыре гола и два ассиста.

После победы «Жирона» поднялась с зоны вылета на 17-е место (15 очков). А «Реал Сосьедад» остался на 14-м месте (16 баллов).

Ла Лига. 16-й тур, 12 декабря

«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:2

Голы: Гуедеш, 35 – Цыганков, 76, 84

Фотогалерея матча:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
sahka1981
Класні обидва голи! В першому голі сам розігнав атаку, сам і завершив. Ну і другий гол також розкішний, пятою забив! Переможний дубль.
+13
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
⚽⚽🤩Приємна несподіванка! Радість для всіх українських вболівальників🇺🇦🎉🎉 І особливо, мабуть, для киян успіх свого вихованця як розрада на фоні останніх невдач ДК.
+7
Maks23
Витя красавчик
+7
roman75zpr
Не знаю, как там сыграют другие в этом туре, но, скорее всего, именно Витя будет основным героем этого тура в Испании
+2
Александр Шевченко
Маэстро! Светлая голова.
+2
GroundUnder
больше голов, чем у Судакова в дворовой лиге и местном топе?))
0
Гей
Ребята вернитесь в родную гавань, в гей, гей Динамо чемпион. Мы замирзаем заморозки -9 в Киеве, а в Европе на турнирах команды из Гибралтара лучше нас.
-4
