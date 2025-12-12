Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Каталонцы благодаря Виктору обыграла «Реал» Сосьедад
12 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона».
Местом проведения встречи стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне. В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Хозяева поля забили еще в первом тайме и пытались довести матч до минимальной победы.
Помешал «Реалу» Цыганков, который в одиночку спас каталонский клуб от поражения.
За несколько минут украинский вингер забил два мяча в ворота соперника и принес «Жироне» первую в сезоне победу на выезде – 2:1.
В обоих случаях Виктор продемонстрировал футбольное мастерство: сначала он удачно начал контратаку и сам ее завершил, а затем эффектно забил пяткой.
Цыганков улучшил собственную статистику в текущем сезоне, теперь на счету Виктора четыре гола и два ассиста.
После победы «Жирона» поднялась с зоны вылета на 17-е место (15 очков). А «Реал Сосьедад» остался на 14-м месте (16 баллов).
Ла Лига. 16-й тур, 12 декабря
«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:2
Голы: Гуедеш, 35 – Цыганков, 76, 84
Фотогалерея матча:
