Тренер Руха: «А сколько голов Фаал не забил – мог быть лидером УПЛ»

Тренер Руха Иван Федык похвалил форварда Бубакарра Фаала, однако отметил, что игрок мог забить больше голов и быть в топе лучших бомбардиров чемпионата Украины.

«Он забил 7 голов, а можно вспомнить, сколько не забил. Очень много, и мог быть лучшим бомбардиром УПЛ и стоить еще дороже. Он у нас игрок без конкуренции. Плохо или хорошо, но он всегда играл».

«Один из ключевых футболистов команды, забивал и приносил очки. Я надеюсь, что он останется в команде и до лета станет еще дороже», – сказал Федык.

Ранее сообщалось, что Фаала попробует приобрести ЛНЗ.