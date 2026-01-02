Не только потери. Кривбасс может подписать украинского полузащитника

Криворожский Кривбасс достаточно активно себя ведет на трансферном рынке, но пока «красно-белые» осуществляют только выходные трансферы, продав Твердохлеба и Микитишина.

По информации источника, криворожский клуб планирует подписать недавно покинувшего расположение Александрии украинского полузащитника Артема Козака.

Артем дебютировал за Александрию 13 сентября 2024 года в выездном матче против киевской Оболони (0:0).

В общем, в чемпионате провел 32 матча, отличившись одним забитым голом. Еще 2 матча провел в Кубке Украины, где также забил один гол. Также, 2 матча за «горожан» сыграл в Лиге конференций УЕФА.