Не только потери. Кривбасс может подписать украинского полузащитника
Артем Козак может оказаться в расположении криворожского клуба
Криворожский Кривбасс достаточно активно себя ведет на трансферном рынке, но пока «красно-белые» осуществляют только выходные трансферы, продав Твердохлеба и Микитишина.
По информации источника, криворожский клуб планирует подписать недавно покинувшего расположение Александрии украинского полузащитника Артема Козака.
Артем дебютировал за Александрию 13 сентября 2024 года в выездном матче против киевской Оболони (0:0).
В общем, в чемпионате провел 32 матча, отличившись одним забитым голом. Еще 2 матча провел в Кубке Украины, где также забил один гол. Также, 2 матча за «горожан» сыграл в Лиге конференций УЕФА.
