Дубль против Исландии. Малиновский признан УАФ автором лучшего гола 2025

Украинская ассоциация футбола провела опрос на лучший гол сборной Украины в 2025 году.

В опросе приняли участие 16 голов сборной Украины за прошлый год:

Алексей Гуцуляк (соперник – Бельгия), Владислав Ванат (Бельгия), Илья Забарный (Бельгия), Илья Забарный (Канада), Алексей Гуцуляк (Новая Зеландия), Александр Зинченко (Новая Зеландия), Георгий Судаков (Азербайджан), Руслан Малиновский (Исландия), Алексей Гуцуляк (Исландия), Руслан Малиновский (Исландия), Иван Калюжный (Исландия), Олег Очеретько (Исландия), Алексей Гуцуляк (Азербайджан), Руслан Малиновский (Азербайджан), Александр Зубков (Исландия), Алексей Гуцуляк (Исландия).

В УАФ определили автора лучшего гола национальной команды за год.

Победителем стал Руслан Малиновский. Два его гола в ворота Исландии стали финалистами конкурса на лучший гол сборной Украины в 2025 году.

Читайте также: Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой

ВИДЕО. Первый гол Малиновского в ворота Исландии

ВИДЕО. Второй гол Малиновского в ворота Исландии

Сетка конкурса на лучший гол сборной Украины в 2025 году

ВИДЕО. Два гола Малиновского в ворота сборной Исландии