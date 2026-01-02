Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль против Исландии. Малиновский признан УАФ автором лучшего гола 2025
Чемпионат мира
02 января 2026, 03:42 | Обновлено 02 января 2026, 04:07
26
0

Дубль против Исландии. Малиновский признан УАФ автором лучшего гола 2025

Два гола Руслана из одного матча отбора к ЧМ стали финалистами конкурса

02 января 2026, 03:42 | Обновлено 02 января 2026, 04:07
26
0
Дубль против Исландии. Малиновский признан УАФ автором лучшего гола 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола провела опрос на лучший гол сборной Украины в 2025 году.

В опросе приняли участие 16 голов сборной Украины за прошлый год:

  • Алексей Гуцуляк (соперник – Бельгия), Владислав Ванат (Бельгия), Илья Забарный (Бельгия), Илья Забарный (Канада), Алексей Гуцуляк (Новая Зеландия), Александр Зинченко (Новая Зеландия), Георгий Судаков (Азербайджан), Руслан Малиновский (Исландия), Алексей Гуцуляк (Исландия), Руслан Малиновский (Исландия), Иван Калюжный (Исландия), Олег Очеретько (Исландия), Алексей Гуцуляк (Азербайджан), Руслан Малиновский (Азербайджан), Александр Зубков (Исландия), Алексей Гуцуляк (Исландия).

В УАФ определили автора лучшего гола национальной команды за год.

Победителем стал Руслан Малиновский. Два его гола в ворота Исландии стали финалистами конкурса на лучший гол сборной Украины в 2025 году.

ВИДЕО. Первый гол Малиновского в ворота Исландии

ВИДЕО. Второй гол Малиновского в ворота Исландии

Сетка конкурса на лучший гол сборной Украины в 2025 году

ВИДЕО. Два гола Малиновского в ворота сборной Исландии

По теме:
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0. Ярмолюк в дерби Лондона. Видеообзор матча
Сандерленд – Ман Сити – 0:0. Новогодний подарок Арсеналу. Видеообзор матча
Ливерпуль – Лидс – 0:0. Павлины выстояли на Энфилде. Видеообзор матча
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Руслан Малиновский Исландия - Украина видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу лучший гол
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Бокс | 01 января 2026, 07:41 3
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?

Александр опубликовал загадочный пост в Инстаграме

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 01 января 2026, 08:42 3
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем

Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень

ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Футбол | 01.01.2026, 14:28
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Воспитанник Динамо оказался ненужным клубу, и с ним расторгли контракт
Футбол | 02.01.2026, 02:32
Воспитанник Динамо оказался ненужным клубу, и с ним расторгли контракт
Воспитанник Динамо оказался ненужным клубу, и с ним расторгли контракт
Динамо выступило с официальным обращением к болельщикам
Футбол | 01.01.2026, 22:02
Динамо выступило с официальным обращением к болельщикам
Динамо выступило с официальным обращением к болельщикам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 1
Футбол
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00
Бокс
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 2
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем