ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны

«Селтик» сообщил о подписании Хулиана Араухо.

Мексиканский защитник присоединился к «кельтам» на правах аренды из «Борнмута» до завершения текущего сезона.

24-летний правый защитник, который провел 16 матчей в составе сборной Мексики, пополнил команду Уилфрида Нанси накануне первого матча 2026 года — дерби против «Рейнджерс» на «Селтик Парк», которое состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени.

Араухо, родившийся в Калифорнии, начал свою профессиональную карьеру в МЛС в составе «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего в феврале 2023 года перешел в «Барселону».

Следующий сезон он провел на правах аренды в испанском клубе «Лас-Пальмас», а в августе 2024 года перешел в «Борнмут», за который сыграл 14 матчей во всех турнирах.

