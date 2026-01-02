ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны
Хулиан Араухо присоединился к «кельтам»
«Селтик» сообщил о подписании Хулиана Араухо.
Мексиканский защитник присоединился к «кельтам» на правах аренды из «Борнмута» до завершения текущего сезона.
24-летний правый защитник, который провел 16 матчей в составе сборной Мексики, пополнил команду Уилфрида Нанси накануне первого матча 2026 года — дерби против «Рейнджерс» на «Селтик Парк», которое состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени.
Араухо, родившийся в Калифорнии, начал свою профессиональную карьеру в МЛС в составе «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего в феврале 2023 года перешел в «Барселону».
Следующий сезон он провел на правах аренды в испанском клубе «Лас-Пальмас», а в августе 2024 года перешел в «Борнмут», за который сыграл 14 матчей во всех турнирах.
