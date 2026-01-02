Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны
Шотландия
02 января 2026, 15:17 | Обновлено 02 января 2026, 15:21
252
0

ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны

Хулиан Араухо присоединился к «кельтам»

02 января 2026, 15:17 | Обновлено 02 января 2026, 15:21
252
0
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны
Селтик. Хулиан Араухо

«Селтик» сообщил о подписании Хулиана Араухо.

Мексиканский защитник присоединился к «кельтам» на правах аренды из «Борнмута» до завершения текущего сезона.

24-летний правый защитник, который провел 16 матчей в составе сборной Мексики, пополнил команду Уилфрида Нанси накануне первого матча 2026 года — дерби против «Рейнджерс» на «Селтик Парк», которое состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени.

Араухо, родившийся в Калифорнии, начал свою профессиональную карьеру в МЛС в составе «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего в феврале 2023 года перешел в «Барселону».

Следующий сезон он провел на правах аренды в испанском клубе «Лас-Пальмас», а в августе 2024 года перешел в «Борнмут», за который сыграл 14 матчей во всех турнирах.

Ранее мы рассказывали о причинах тотального кризиса в «Селтике»

По теме:
Эспаньол принимает максимальные меры безопасности перед дерби с Барселоною
Экс-игрок Шахтера прибыл в Италию. Фиорентина сможет его выкупить за 10 млн
Не только потери. Кривбасс может подписать украинского полузащитника
Хулиан Араухо Селтик Борнмут чемпионат Англии по футболу чемпионат Шотландии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Барселона
Иван Чирко Источник: ФК Селтик
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Футбол | 01 января 2026, 17:33 0
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба

Перестало биться сердце Паши Касанова

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
Футбол | 01 января 2026, 18:23 10
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ

Твердохлеб и Микитишин стали игроками «фиолетовых»

Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 02.01.2026, 13:24
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Футбол | 02.01.2026, 08:04
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции
Футбол | 02.01.2026, 12:39
Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции
Моуриньо считает украинского игрока лучшим в чемпионате Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
01.01.2026, 04:32 5
Бокс
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
31.12.2025, 10:55
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем