Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства

Так уж случилось, что после финансового и управленческого краха «Рейнджерс», который привел на тот момент самую титулованную команду Шотландии в низшие дивизионы, тотальным гегемоном тамошнего Премьершипа стал «Селтик». С 2011 года и по настоящий момент «кельты» выиграли 14 чемпионских титулов на родине из 15-ти возможных (в 2021-м «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда внезапно вернулся на вершину, не позволив своим заклятым соперникам оформить историческое достижение, которое в Шотландии пока не покорялось никому – выиграть десять кряду чемпионств).

Последний «золотой» триумф по итогам минувшего сезона наконец-то позволил «Селтику» сравняться с «Рейнджерс» по числу завоеванных чемпионских титулов в Шотландии. Теперь оба гранда имеют по 55 побед в элитарном дивизионе тамошнего футбола и, как казалось, «кельты» очень скоро выйдут вперед в извечном споре, кто круче в Шотландии, но… Сезон-2025/26, как минимум пока, складывается для «Селтика» непривычно плохо. Более того, прямо сейчас можно констатировать, что клуб в целом оказался в тотальном кризисе, для выхода из которого недостаточно просто улучшить результаты на поле – потребуется куда больше усилий и работы, в том числе и от руководства…

В новый год «Селтик» вошел на втором месте в турнирной таблице Премьершипа-2025/26. Отрыв «кельтов» от лидирующего «Хартса», который мечтает о своем первом чемпионстве в Шотландии с уже крайне далекого 1960 года (всего «темно-бордовые» четырежды становились сильнейшей командой страны, однако все их успехи датированы уже исторически весьма отдаленным периодом – два «золота» были взяты в конце XIX века и дважды «Хартс» выигрывал титулы на рубеже 50-60-х годов минувшего века), составляет всего три очка. Казалось бы, сущая ерунда, если бы не одно важное уточнение: обычно к этому периоду года «Селтик» набирает уже достаточное количество очков, чтобы крайне спокойно довести весь сезон в Премьершипе до логического завершения и отпраздновать очередное чемпионство.

Да и на третьей позиции, сразу за «Селтиком», идет «Рейнджерс». «Плюшевые мишки» уступают «кельтам» все те же три очка, и уже 3 января два непримиримых оппонента на просторах Шотландии сойдутся в очном матче в рамках 21-го тура чемпионата, который пройдет на поле «Селтика». И несмотря на последний фактор, многие эксперты не видят бессменного чемпиона Шотландии последних лет фаворитом предстоящего противостояния, так как команда Вильфрида Нанси ныне находится на спаде…

Getty Images/Global Images Ukraine. Вильфрид Нанси

Неудачи начались для «Селтика» еще в августе. Тогда шотландский гранд сенсационно вылетел в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов от «Кайрата». Казахстанский клуб, который ныне занимает последнее место в турнирной таблице общего этапа самого престижного клубного турнира Европы, сумел дважды сыграть против «кельтов» вничью (0:0, 0:0), после чего выбил титулованного оппонента в серии пенальти (3:2).

Это и открыло для «Селтика» сезон хаоса, сопряженный сенсационными отставками, обвинениями в предательстве, бунтами фанатов и существенным ухудшением спортивных результатов. С момента ухода Брендана Роджерса с поста главного тренера «Селтика» в октябре, в клубе произошло немало других абсолютно непредвиденных ранее событий: сорванное фанатами заседание совета директоров, отставка президента клуба Питера Лоуэлла, наконец четыре кряду поражения в официальных матчах под руководством нового главного тренера, ставшие худшим периодом в истории «кельтов» с 1978 года…

Но результаты на поле не являются главной проблемой для «Селтика». Сейчас клуб серьезно лихорадит и в аспекте менеджерских решений. 17 декабря о своей отставке с поста президента был вынужден объявить Питер Лоуэлл, который долгие десятилетия работал в стане «кельтов» сперва в роли генерального директора (с 2003 по 2021 годы), а затем и в статусе непосредственно президента.

К отставке Лоуэлла привели рьяные протесты фанатов «Селтика», которые сразу после новости об уходе топ-функционера опубликовали в социальных сетях пост следующего содержания: «Один пал, за ним последуют и другие», сопроводив его фотографиями президента клуба, а также генерального директора Майкла Николсона и финансового директора Криса Маккея. Каждый из них оказался перечеркнутый красными линиями, после чего баннер с абсолютно аналогичным содержанием появился на трибунах фанатов «Селтика» в матче против «Данди Юнайтед», символично завершившимся очередным фиаско для «кельтов» (1:2).

Getty Images/Global Images Ukraine

Помимо протестных баннеров в отношении руководства клуба, в той же игре с «Данди Юнайтед» поклонники «Селтика» устраивали оскорбительные скандирования в адрес 48-летнего французского коуча команды Вильфрида Нанси, который стал первым в истории клуба специалистом, проигравшим свои все три первых официальных матча на посту наставника главной команды.

Последнее произошло на фоне успешного возвращения в «Селтик» Мартина О'Нилла, который выиграл семь из восьми матчей (проиграли «кельты» лишь в Лиге Европы – датскому «Мидтьюлланду» со счетом 1:3 в гостях, но вскоре также на чужом поле со счетом 3:1 одолели в этом турнире «Фейеноорд») в статусе исполняющего обязанности главного тренера, выведя команду в финал Кубка шотландской лиги после победы в полуфинале над «Рейнджерс» (3:1). Кроме того, уверенная игра команды под руководством О'Нилла привела к тому, что «кельты» сравнялись по очкам с «Хартс» и фактически устроили двоевластие в турнирной таблице Премьершипа, но после игры с «Данди» (1:0) 3 декабря коуч ушел…

Слова О'Нилла о том, что он «с радостью остался бы», если бы клуб предложил ему это, подогрели ностальгию болельщиков по славным временам. Именно Мартин, больше чем кто-либо другой в современную эпоху, приблизил «Селтик» к европейской славе. Его неожиданное возвращение на «Селтик Парк», спустя более двадцати лет после первого периода пребывания в клубе, последовало за отставкой Роджерса, сопровождавшейся резким заявлением со стороны владельцев клуба.

Уход Роджерса, казалось бы, оставлял «Селтик» в состоянии тотальной разрозненности. В заявлении, сопровождавшем прощание с Бренданом, Дермот Десмонд, ирландский миллиардер и главный акционер «кельтов», влияющий на управление клубом, обвинил экс-наставника команды в эгоизме, возложив на Роджерса вину за создание токсичной и враждебной атмосферы в руководстве.

Роджерс действительно не стеснялся критиковать качество состава, сравнивая порученную ему задачу с управлением Honda Civic, но с ожидаемыми результатами как от Ferrari. Именно этот выпад английского специалиста ознаменовал точку невозврата в его отношениях с владельцами. Недовольство в какой-то момент вылилось в общее собрание членов клуба, которое переросло в полномасштабную акцию протеста со стороны болельщиков: директоров освистали, показали им символические красные карточки, а еще скандировали лозунги против совета директоров, что в конечном итоге привело к досрочной отмене заседания. Ситуация еще больше обострилась после того, как ультрас «Зеленая бригада» были отстранены от посещения матчей и участия в жизни клуба за ряд инцидентов, которые руководство «кельтов» сочло «запугивающими», включая угрожающие плакаты, размещенные возле домов некоторых директоров. Президент Лоуэлл, уже ставший жертвой поджога своего дома в 2021 году, в конечном итоге решил уйти в отставку, объяснив, что угрозы стали «невыносимыми» для него и его семьи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Питер Лоуэлл

Прощаясь с «Селтиком», Лоуэлл подчеркнул, что за его долгую карьеру в клубе тот стал успешным на внутренней арене и добивался стабильно положительных результатов в европейских турнирах. Десмонд и Николсон публично выразили сожаление по поводу решения Лоуэлла уйти, а также осудили фанатов за оскорбления, которыми те подвергли экс-президента клуба. Интервью генерального директора Николсона официальному телеканалу клуба после ухода Лоуэлла подвело итог общему хаосу, царящему нынче в «Селтике». В частности, топ-менеджеру пришлось публично подтвердить свою веру в способности Вильфрида Нанси, несмотря на откровенно неудачные текущие результаты. В частности, именно под руководством француза, прибывшего в Шотландию из MLS (ранее Нанси возглавлял «Коламбус Крю»), «Селтик» неожиданно уступил в финале Кубка шотландской лиги «Сент-Миррену» (1:3).

Очевидно, что ситуация для «Селтика», как минимум в глазах болельщиков этой команды, усугубляется тем фактом, что накануне дерби с «Рейнджерс» последние выглядят куда более сбалансированной и структурированной командой, нежели их любимцы под руководством Нанси. Неслучайно перед этой дуэлью почитатели «плюшевых мишек» уже активно троллят своих визави в соцсетях постами следующего содержания: «Берегите свой совет директоров». Такую находчивость фанатов «Рейнджерс», пожалуй, нельзя не выделять, а вот их «коллеги» из «Селтика» могут оказаться готовыми на новые, еще более бурные бунты против руководства клуба, если в первом матче 2026 года их команда потерпит очередное фиаско…