Ждали 8 лет. Клуб с долгой историей завоевал долгожданный трофей
«Сент-Миррен» выиграл Кубок шотландской лиги, обыграв «Селтик»
14 декабря «Сент-Миррен» впервые за долгое время поднял над головой трофей, победив «Селтик» в финале Кубка Шотландской лиги.
Главный матч турнира прошёл на нейтральном поле – «Хэмпден Парк» в Глазго.
«Сент-Миррен» забил три мяча в ворота соперника, на что «Селтик» ответил всего одним – 3:1.
Последний триумф «Сент-Миррена» датируется сезоном 2017/18, когда они выиграли Вторую лигу Шотландии и поднялись в высший дивизион.
На счету клуба уже два Кубка Шотландской лиги, Кубок Шотландского вызова, три Кубка Шотландии и пять золотых медалей Второй лиги.
Кубок Шотландской лиги. Финал, 14 декабря
«Сент-Миррен» – «Селтик» – 3:1
Голы: Фрейзер, 2, Аюнга, 64, 76 – Хатате, 23
FAITH OVER FEAR.— St Mirren FC (@saintmirrenfc) December 14, 2025
YOUR 2025 PREMIER SPORTS CUP WINNERS!!! pic.twitter.com/9yiqJHCOiO
St Mirren Football Club.— St Mirren FC (@saintmirrenfc) December 14, 2025
Your Premier Sports Cup Winners 2025! pic.twitter.com/VTivZjCdWr
