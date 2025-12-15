Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ждали 8 лет. Клуб с долгой историей завоевал долгожданный трофей
Шотландия
15 декабря 2025, 03:16 | Обновлено 15 декабря 2025, 03:33
113
0

Ждали 8 лет. Клуб с долгой историей завоевал долгожданный трофей

«Сент-Миррен» выиграл Кубок шотландской лиги, обыграв «Селтик»

15 декабря 2025, 03:16 | Обновлено 15 декабря 2025, 03:33
113
0
Ждали 8 лет. Клуб с долгой историей завоевал долгожданный трофей
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря «Сент-Миррен» впервые за долгое время поднял над головой трофей, победив «Селтик» в финале Кубка Шотландской лиги.

Главный матч турнира прошёл на нейтральном поле – «Хэмпден Парк» в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Сент-Миррен» забил три мяча в ворота соперника, на что «Селтик» ответил всего одним – 3:1.

Последний триумф «Сент-Миррена» датируется сезоном 2017/18, когда они выиграли Вторую лигу Шотландии и поднялись в высший дивизион.

На счету клуба уже два Кубка Шотландской лиги, Кубок Шотландского вызова, три Кубка Шотландии и пять золотых медалей Второй лиги.

Кубок Шотландской лиги. Финал, 14 декабря

«Сент-Миррен» – «Селтик» – 3:1

Голы: Фрейзер, 2, Аюнга, 64, 76 – Хатате, 23

По теме:
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
ГАСПЕРИНИ: «Еврокубки – это другой тип футбола»
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Кубок шотландской лиги по футболу Сент-Миррен Селтик Рео Хатате
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на Суперкубок Испании
Футбол | 15 декабря 2025, 02:32 0
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на Суперкубок Испании
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на Суперкубок Испании

Турнир стартует 7 января

ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Бокс | 14 декабря 2025, 06:05 0
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика

Меньше недели до боя

У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14.12.2025, 08:52
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Футбол | 14.12.2025, 19:57
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
13.12.2025, 14:23 5
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 5
Биатлон
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем