Ждали 8 лет. Клуб с долгой историей завоевал долгожданный трофей

14 декабря «Сент-Миррен» впервые за долгое время поднял над головой трофей, победив «Селтик» в финале Кубка Шотландской лиги.

Главный матч турнира прошёл на нейтральном поле – «Хэмпден Парк» в Глазго.

«Сент-Миррен» забил три мяча в ворота соперника, на что «Селтик» ответил всего одним – 3:1.

Последний триумф «Сент-Миррена» датируется сезоном 2017/18, когда они выиграли Вторую лигу Шотландии и поднялись в высший дивизион.

На счету клуба уже два Кубка Шотландской лиги, Кубок Шотландского вызова, три Кубка Шотландии и пять золотых медалей Второй лиги.

Кубок Шотландской лиги. Финал, 14 декабря

«Сент-Миррен» – «Селтик» – 3:1

Голы: Фрейзер, 2, Аюнга, 64, 76 – Хатате, 23

