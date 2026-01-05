Громкая сенсация. Гауфф с баранкой проиграла 42-й ракетке на United Cup

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) потерпела неожиданное поражение на командном турнире United Cup 2026.

В первой игре матчевого противостояния между сборными США и Испанией Коко уступила Джессике Бузас Манейро (WTA 42) в трех сетах за 2 часа и 13 минут, получив баранку в третьей партии.

United Cup 2026. США – Испания, 5 января

Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро – 1:6, 7:6 (7:3), 0:6

Гауфф впервые сыграла против Бузас Манейро.

Джессика провела четвертый поединок против представительницы топ-5 рейтинга WTA и одержала крупнейшую победу в карьере.

Во второй игре противостояния США – Испания на корт вышли Тейлор Фритц и Хауме Муньяр.

