Громкая сенсация. Гауфф с баранкой проиграла 42-й ракетке на United Cup
Коко не сумела справиться с Бузас Манейро, Испания вышла вперед в игре против США
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) потерпела неожиданное поражение на командном турнире United Cup 2026.
В первой игре матчевого противостояния между сборными США и Испанией Коко уступила Джессике Бузас Манейро (WTA 42) в трех сетах за 2 часа и 13 минут, получив баранку в третьей партии.
United Cup 2026. США – Испания, 5 января
Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро – 1:6, 7:6 (7:3), 0:6
Гауфф впервые сыграла против Бузас Манейро.
Джессика провела четвертый поединок против представительницы топ-5 рейтинга WTA и одержала крупнейшую победу в карьере.
Во второй игре противостояния США – Испания на корт вышли Тейлор Фритц и Хауме Муньяр.
