Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
05 января 2026, 08:35 | Обновлено 05 января 2026, 08:38
Громкая сенсация. Гауфф с баранкой проиграла 42-й ракетке на United Cup

Коко не сумела справиться с Бузас Манейро, Испания вышла вперед в игре против США

Громкая сенсация. Гауфф с баранкой проиграла 42-й ракетке на United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро и Коко Гауфф

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) потерпела неожиданное поражение на командном турнире United Cup 2026.

В первой игре матчевого противостояния между сборными США и Испанией Коко уступила Джессике Бузас Манейро (WTA 42) в трех сетах за 2 часа и 13 минут, получив баранку в третьей партии.

United Cup 2026. США – Испания, 5 января

Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро – 1:6, 7:6 (7:3), 0:6

Гауфф впервые сыграла против Бузас Манейро.

Джессика провела четвертый поединок против представительницы топ-5 рейтинга WTA и одержала крупнейшую победу в карьере.

Во второй игре противостояния США – Испания на корт вышли Тейлор Фритц и Хауме Муньяр.

Джессика Бузас Манейро Коко Гауфф United Cup женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Испании по теннису сборная Испании по теннису
