Чемпионат Шотландии
Селтик
03.01.2026 14:30 – FT 1 : 3
Глазго Рейнджерс
Шотландия
03 января 2026, 16:55 | Обновлено 03 января 2026, 17:25
Три гола и камбэк в супердерби Селтика и Рейнджерс

А лидирует Хартс

03 января 2026, 16:55 | Обновлено 03 января 2026, 17:25
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Шотландии состоялось дерби между Селтиком и Рейнджерс. Удивительно, но гранды местного футбола подходили к историческому противостоянию не в статусе лидеров таблицы.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Рейнджерс. Гости забили три гола во втором тайме, тогда как у Селтика супергол в первом тайме оформил Чун.

Лидером с 41 пунктом остается Хартс, у Селтика и Рейнджерс по 38 очков.

Чемпионат Шотландии. 20-й тур

Селтик – Рейнджерс 1:3
Голы: Чун, 20 – Чермити, 50, 59, Мур, 71

Иван Зинченко
Иван Зинченко
Victor673256ua
Подивився лише перший тайм. Тепер шкодую(
+3
_ Moore
Спеціально слідкував за  шведом Нюгреном. Він дуже приємно мене вразив: ніпрощо. Най буде так і надалі.
+2
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Супер! Тепер Хартсу треба не впустити можливість відірватись +6 😊
+1
GD ESTORIL PRAIA
трубик сьогодні теж три ковтне
-2
