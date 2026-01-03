03.01.2026 14:30 – FT 1 : 3
Шотландия03 января 2026, 16:55 | Обновлено 03 января 2026, 17:25
Три гола и камбэк в супердерби Селтика и Рейнджерс
А лидирует Хартс
В чемпионате Шотландии состоялось дерби между Селтиком и Рейнджерс. Удивительно, но гранды местного футбола подходили к историческому противостоянию не в статусе лидеров таблицы.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Рейнджерс. Гости забили три гола во втором тайме, тогда как у Селтика супергол в первом тайме оформил Чун.
Лидером с 41 пунктом остается Хартс, у Селтика и Рейнджерс по 38 очков.
Чемпионат Шотландии. 20-й тур
Селтик – Рейнджерс 1:3
Голы: Чун, 20 – Чермити, 50, 59, Мур, 71
Подивився лише перший тайм. Тепер шкодую(
Спеціально слідкував за шведом Нюгреном. Він дуже приємно мене вразив: ніпрощо. Най буде так і надалі.
Супер! Тепер Хартсу треба не впустити можливість відірватись +6 😊
трубик сьогодні теж три ковтне
