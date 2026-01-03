Три гола и камбэк в супердерби Селтика и Рейнджерс

В чемпионате Шотландии состоялось дерби между Селтиком и Рейнджерс. Удивительно, но гранды местного футбола подходили к историческому противостоянию не в статусе лидеров таблицы.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Рейнджерс. Гости забили три гола во втором тайме, тогда как у Селтика супергол в первом тайме оформил Чун.

Лидером с 41 пунктом остается Хартс, у Селтика и Рейнджерс по 38 очков.

Чемпионат Шотландии. 20-й тур

Селтик – Рейнджерс 1:3

Голы: Чун, 20 – Чермити, 50, 59, Мур, 71