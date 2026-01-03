3 января на Селтик Парк пройдет матч 21-го тура Шотландской Премьер-Лиги, в котором Селтик встретится с Рейнджерс. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Селтик

Команда просто уже привыкла к тому, что титулы, на внутренней арене, буквально штампуются, а исключение в Премьершипе так и осталось разовым. Звоночком должно было стать поражение в финале кубка-2025 Абердину (по пенальти после 1:1). Но его, похоже не услышали. Как итог, не прошли Кайрат в квалификации Лиги чемпионов, проиграли половину матчей в Лиге Европы и, главное, на внутренней арене уступили лидерство Хартс.

В итоге в начале декабря менеджером назначили Нанси. Но пока что он больше запомнился тем, что допустил четыре поражения кряду, включая финал Кубка Лиги со скромным Сент-Миррен. Такой черной полосы не было почти пол века! Дальше вроде бы наладилось, и фаворит обыграл Абердин и Ливингстон. Но в крайнем туре получил 0:2 от Мозеруэлла.

Рейнджерс

Клуб, казалось, получил сейчас то, что ждал так долго - осечку соседа и врага, и, значит, шанс наконец-то повторить то, что получалось у Джеррарда: разбить доминирование конкурента и выиграть Премьер-Лигу. Но вообще-то его кризис начался даже раньше. Тут явно не угадали с решением летом позвать Рассела Мартина: британец проиграл в квалификации Лиги чемпионов Брюгге и, главное, в Премьершипе не мог выиграть до конца сентября, более того, те 2:1 с Ливингстоном оставались единственной победой там за восемь матчей.

Сейчас менеджером стал Рель, но проблем не так чтобы намного меньше. В Лиге Европы у шотландцев только одно очко. Да и на внутренней арене, даже после двух побед кряду, удалось просто закрепиться хотя бы на третьем месте.

Статистика личных встреч

Вот уже шесть раз кряду в основное время Олд Фирм дерби не проигрывает Рейнджерс, и даже дважды победил на этом отрезке. Но при этом в полуфинале Кубке Лиги в начале ноября после 1:1, в экстра-тайме, еще дважды забивал Селтик.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что пора чемпиону обыграть соседа. Согласимся с ними - хозяева поля наконец-то выиграют (коэффициент - 1,93).