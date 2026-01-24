ВИДЕО. Предпоследний тур Лиги Европы. Видео голов и обзор всех матчей

Вечером 22 января состоялись матчи 7-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошло 18 поединков, и впереди только последний 8-й тур

Итальянская Рома без травмированного Артема Довбика переиграла немецкий Штутгарт (2:0).

Английский Ноттингем Форест, у которого отзаявлен Александр Зинченко, уступил португальской Браге на выезде (0:1).

Лига Европы УЕФА 2025/26

7-й тур, 22 января 2026

19:45. Болонья (Италия) – Селтик (Шотландия) – 2:2

Голы: Даллинга, 58, Роу, 72 – Хатате, 6, Трасти, 40

19:45. Бранн (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:3

Голы: Хольм, 19, Корнвиг, 68 (пен), Солтведт, 90+10 (пен) – Эрлич, 4, 70, Жуниор Брумаду, 31

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Порту (Португалия) – 1:1

Голы: Черв, 6 – Гюль, 90

19:45. Мальме (Швеция) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1

Гол: Костов, 16

19:45. ПАОК (Греция) – Бетис (Испания) – 2:0

Голы: Живкович, 67, Якумакис, 87 (пен)

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Штурм Грац (Австрия) – 3:0

Голы: Ватанабе, 5, Хадж-Мусса, 69, Боржеш, 90

19:45. Фенербахче (Турция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1

Гол: Санчо, 25

19:45. Фрайбург (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0

Гол: Матанович, 82

19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лион (Франция) – 0:1

Гол: Мейтленд-Найлз, 45+1

22:00. Брага (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:0

Гол: Йейтс, 54 (автогол)

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 4:1

Голы: Бакрар, 7, Бельо, 11, 71, Куленович, 90+3 – Бирлиджа, 42

22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Базель (Швейцария) – 3:1

Голы: Алайбегович, 4, 12, Крациг, 35 – Агбонифо, 56

22:00. Ницца (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 3:1

Голы: Ванхаутте, 10, Говея, 41, 59 – Стоккерс, 68

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0

Гол: Диоманде, 33

22:00. Рома (Италия) – Штутгарт (Германия) – 2:0

Голы: Пизилли, 40, 90+3

22:00. Сельта (Испания) – Лилль (Франция) – 2:1

Голы: Сведберг, 1, Старфельт, 69 – Жиру, 86

22:00. Утрехт (Нидерланды) – Генк (Бельгия) – 0:2

Голы: Эль-Уади, 54, Хейманс, 83 (пен)

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Панатинаикос (Греция) – 1:1

Голы: Деле, 62 (пен) – Зарури, 86