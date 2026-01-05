Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Суркис дал поручение скаутам Динамо, они были шокированы
05 января 2026, 07:02
Суркис дал поручение скаутам Динамо, они были шокированы

Сотрудники «Динамо» искали нового тренера еще за день до назначения Костюка

ФК Динамо. Игорь Суркис

Игорь Костюк приступил к работе главным тренером «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.

Однако, как отмечает источник, Игорь Суркис изучал и другие варианты на рынке. Президент клуба дал личное указание скаутам «Динамо» искать нового иностранного наставника. Эти поиски продолжались и за день до полноценного назначения Костюка, что сильно удивило скаутский отдел киевского гранда.

18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Игорь Суркис Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Перець
Від шоку призначили 
Костюка
Ответить
+3
