Суркис дал поручение скаутам Динамо, они были шокированы

Игорь Костюк приступил к работе главным тренером «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.

Однако, как отмечает источник, Игорь Суркис изучал и другие варианты на рынке. Президент клуба дал личное указание скаутам «Динамо» искать нового иностранного наставника. Эти поиски продолжались и за день до полноценного назначения Костюка, что сильно удивило скаутский отдел киевского гранда.

18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.