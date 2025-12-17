Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 09:26 | Обновлено 17 декабря 2025, 09:43
Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда

ФК Динамо. Игорь Костюк

Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.

«Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах.

Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам.

За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.

Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе», – отметил Суркис.

Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк назначение тренера
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 19
Dimaryz81
Главное требование к подбору тренера - Не просить трансферы. Костюк подошел Суркису идеально.
+14
New Zealander
Наступним тренером ДК після Костюка буде пан Крістіан Біловар
+8
Pixelman
З зарплатою 2-3$,  ідеальний кандидат для Суркісів
+7
Istm
Це був найочікуваніший варіант. На трансфери ніхто витрачатись не збирався. Не не часі (окрім жартів). А селекціонерів, щоб знайти умовного бразильця за миску супу, в Динамо немає.
+7
dimando560
Іноземний тренер під'їхав 
+7
ViAn
Цікаво, що про це оголошено сьогодні, а не післязавтра. Перед завтрашнім матчем із Ноа. Саме рішення позитивно сприймають хлопці із дубля. Точно на збори візьмуть багато хлопців звідти.
А так рішення вкрай суперечливе. Виглядає як чергові граблі із динамівським серцем.
+6
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
Вітаємо з офіційним призначенням Ігоря Костюка в найкращому і найпопулярнішому клубі України💯💯🤍💙 та бажаємо привести Динамо Київ до нових вершин
+5
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Справедливе рішення, за роки роботи в молодіжці заслужив хоча б мінімум півроку, щоб проявити себе і в головній команді ДК. Буде цікаво подивитись, що з цього вийде. 😊
Ответить
DaVinci
Як неочікувано 
+2
Cityzen83
Мда. Це пздц.
+2
Фанькин кот
А так-то братки суркисы✡️🕎🇮🇱 балаболы ещё те. Обещали ведь дынамофанам крутого забугорного коуча. И как всегда, своё честное еврейское слово не сдержали😛. 
Глотайте, дынамофаны🤕♿, да не подавитесь. Хоть до кого-нибудь из вашей своры дошло, почему фаны ШД так поддерживают президента своего футбольного клуба?🧡🖤
0
Фанькин кот
Вот и хорошо, вот и ладненько. Очередной дынамовской ливер. Не видать дынамке чемпионства как своих ушей ещё годика эдак четыре!👏👍
-1
_ Moore
нема бабла, нема... Навіть підвищити з/п новопризначеному сердечку - нема бабла.
Ответить
Gargantua
не долго мучилась старушка
-4
Kharkiv
шавковский получаецца возвращаецца на ворота динамы?
-5
