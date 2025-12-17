ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо

Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.

«Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах.

Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам.

За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.

Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе», – отметил Суркис.