ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда
Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.
«Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах.
Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам.
За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.
Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе», – отметил Суркис.
А так рішення вкрай суперечливе. Виглядає як чергові граблі із динамівським серцем.
Глотайте, дынамофаны🤕♿, да не подавитесь. Хоть до кого-нибудь из вашей своры дошло, почему фаны ШД так поддерживают президента своего футбольного клуба?🧡🖤