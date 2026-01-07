В среду, 7 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.