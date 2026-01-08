Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фулхэм – Челси – 2:1. Удаление Кукурельи. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Фулхэм
07.01.2026 21:30 – FT 2 : 1
Челси
Англия
08 января 2026, 10:31 | Обновлено 08 января 2026, 10:42
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

7 января «Челси» провел свой второй матч после увольнения тренера Энцо Марески – соперником «синих» стал «Фулхэм».

Встреча прошла на арене «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте «пенсионеры» остались в меньшинстве: Марк Кукурелья получил красную карточку за фол последней надежды.

Играя в десять человек, «Челси» пропустил первым после перерыва.

«Синим» удалось отыграться во второй половине, но удержать ничью не удалось – 2:1 в пользу «Фулхэма».

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Фулхэм» – «Челси» – 2:1

Голы: Хименес, 55, Вилсон, 81 – Делап, 72

Удаление: Кукурелья, 22

Видео голов и обзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Делап (Челси).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм), асcист Сандер Берге.
22’
Марк Кукурелья (Челси) получает красную карточку.
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Фулхэм - Челси Лиам Делап Рауль Хименес Гарри Уилсон удаление (красная карточка) Марк Кукурелья
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
