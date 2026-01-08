7 января «Челси» провел свой второй матч после увольнения тренера Энцо Марески – соперником «синих» стал «Фулхэм».

Встреча прошла на арене «Крейвен Коттедж».

На 22-й минуте «пенсионеры» остались в меньшинстве: Марк Кукурелья получил красную карточку за фол последней надежды.

Играя в десять человек, «Челси» пропустил первым после перерыва.

«Синим» удалось отыграться во второй половине, но удержать ничью не удалось – 2:1 в пользу «Фулхэма».

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Фулхэм» – «Челси» – 2:1

Голы: Хименес, 55, Вилсон, 81 – Делап, 72

Удаление: Кукурелья, 22

Видео голов и обзор матча: