Фулхэм – Челси – 2:1. Удаление Кукурельи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ
7 января «Челси» провел свой второй матч после увольнения тренера Энцо Марески – соперником «синих» стал «Фулхэм».
Встреча прошла на арене «Крейвен Коттедж».
На 22-й минуте «пенсионеры» остались в меньшинстве: Марк Кукурелья получил красную карточку за фол последней надежды.
Играя в десять человек, «Челси» пропустил первым после перерыва.
«Синим» удалось отыграться во второй половине, но удержать ничью не удалось – 2:1 в пользу «Фулхэма».
Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января
«Фулхэм» – «Челси» – 2:1
Голы: Хименес, 55, Вилсон, 81 – Делап, 72
Удаление: Кукурелья, 22
Видео голов и обзор матча:
События матча
