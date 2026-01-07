Челси потерпел фиаско в дебютном матче нового тренера
Лондонцы уступили «Фулхэму»
В среду, 7 января, в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги прошел поединок между «Фулхэмом» и «Челси».
Встречу принимал Лондон – матч прошел на стадионе «Крейвен Коттедж». Новый тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор сегодня провел первый матч за лондонский клуб.
Дебют нового коуча оказался не очень удачным – матч завершился поражением гостей 1:2.
На 55-й минуте счет в матче открыл Рауль Хименес. Отыгрались гости на 72-й благодаря голу Лиама Дилапа.
Однако последнее слово было хозяевами – победу «дачниками» принес Гарри Уилсон на 81-й.
АПЛ. 21-й тур, 7 января.
Фулхэм – Челси – 2:1
Голы: Хименес, 55, Уилсон, 81 – Дилап, 72.
Defeat at Fulham.#CFC | #FULCHE pic.twitter.com/5VXAWAtwuj— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2026
