07 января 2026, 23:35 | Обновлено 08 января 2026, 00:05
Челси потерпел фиаско в дебютном матче нового тренера

Лондонцы уступили «Фулхэму»

07 января 2026, 23:35 | Обновлено 08 января 2026, 00:05
Челси потерпел фиаско в дебютном матче нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм – Челси

В среду, 7 января, в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги прошел поединок между «Фулхэмом» и «Челси».

Встречу принимал Лондон – матч прошел на стадионе «Крейвен Коттедж». Новый тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор сегодня провел первый матч за лондонский клуб.

Дебют нового коуча оказался не очень удачным – матч завершился поражением гостей 1:2.

На 55-й минуте счет в матче открыл Рауль Хименес. Отыгрались гости на 72-й благодаря голу Лиама Дилапа.

Однако последнее слово было хозяевами – победу «дачниками» принес Гарри Уилсон на 81-й.

АПЛ. 21-й тур, 7 января.

Фулхэм – Челси – 2:1
Голы: Хименес, 55, Уилсон, 81 – Дилап, 72.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Фулхэм - Челси Лиам Росеньор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Falko
Олійнику, чому в тебе Вілсон забив за Челсі? 
Liverpool-FС
8 карток з них дві червоні у матчі Евертон Вулверхемптон 
