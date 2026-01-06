Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
07.01.2026 21:30 - : -
Челси
Англия
06 января 2026, 23:24 | Обновлено 07 января 2026, 00:20
Фулхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 января в 21:30 по Киеву

ФК Фулхэм

В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Фулхэм

Довольно неплохие выступления демонстрируют дачники в текущем сезоне. После 20 туров Премьер-лиги на счету команды есть 28 зачетных пунктов, позволяющих ей находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние даже до 5-й ступени не очень велико – всего 3 очка.

В Кубке английской лиги «Фулхэму» удалось дойти до 1/4 финала, однако там коллектив потерпел поражение от «Ньюкасла».

Челси

Не самые стабильные времена сейчас переживают синие. Несколько дней назад из-за конфликта с руководством был уволен главный тренер Энцо Мареску. На его место уже назначили специалиста из «Страсбурга» – Лиама Росеньора, однако ожидается, что на предстоящий матч команду еще выведет менеджер молодежки – Калум Макфарлейн.

Тем не менее, за 20 игр чемпионата Англии «Челси» получил 31 зачетный пункт, позволяющий ему находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. И от 12-го, и от 4-го места клуб отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до полуфинала, где встретятся с «Арсеналом».

В Лиге чемпионов команде удалось завоевать 10 очков за 6 игр, которые пока позволяют ей находиться на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от топ-8 за 2 тура до завершения основного этапа составляет 2 очка.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Челси». За это время «синие» одержали 4 победы, «дачники» – всего 1.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Челси» длится уже 4 игры подряд. За это время клуб трижды сыграл вничью и один раз проиграл.
  • Только в 1 из 5 предыдущих поединков «Фулхэм» забивал больше, чем 1 гол.
  • В последних 6-х выездных поединках «Челси» имеет только 1 победу.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.

Фулхэм
7 января 2026 -
21:30
Челси
Обе забьют 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
