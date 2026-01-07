7 января на Эннио Тардини пройдет матч 19-го тура Серии А Италии, в котором Парма встретится с Интером. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Парма

Команда несколько лет кряду провела во втором дивизионе. Поднять оттуда сумел только Пеккья, и то не с первой попытки. При этом он не проработал после этого и года, а в Серии А не получилось набрать и очка в среднем за тур. Но тогда повезло, и даже 36 очков хватило, чтобы финишировать на безопасном шестнадцатом месте.

Сейчас было сделано ставку на Карлоса Куэсту Гарсию, у которого до этого не было серьезного самостоятельного тренерского опыта. Сначала мало что получалось, до середины декабря был уже вылет из кубка и только одна победа в чемпионате. Но с конца осени получилось прибавить, и в последних шести турах 2025-го года было поровну, по три, победы и поражения - этого хватило, чтобы выйти из зоны вылета. Ну, а в январе закончили ничьей выездной поединок на поле Сассуоло - уже к середине первого тайма оформили итоговые 1:1.

Интер

Клуб после бегства Антонио Конте переманил Индзаги. Симоне добился немалых успехов, вплоть до взятия скудетто в 2024-м году. Но последний его сезон в Милане сложился разочаровывающе. Причем до последнего футболисты претендовали на четыре трофея, но везде проигрывали. В Лиге чемпионов в последнем матче этого наставника были 0:5 от ПСЖ.

Конечно, с Киву были свои неудачи - итальянцы летом рано вылетели на клубном чемпионате мира, а недавно на Суперкубке по пенальти уступили первому же противнику, скромной Болонье. Но при этом в Лиге чемпионов уже выиграли четырежды. А в Серии А отметили Новый год в статусе единоличного лидера. С Болоньей тоже уверенно взяли реванш на выходных.

Статистика личных встреч

В семи последних поединках в Серии А у миланского гранда четыре победы при трех ничьих, в том числе 2:2 в апреле прошлого года. Кроме того, в 2023-м он прошел Парму в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что хозяева даже за ничью зацепятся. Ставим на победу амбициозных гостей (коэффициент - 1,80).