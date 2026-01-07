Гол на 90+8. Интер обыграл Парму и закрепился в лидерах Серии А

В среду, 7 января 2026 года, состоялись 3 матча 19-го тура Серии А.

«Интер» на выезде обыграл «Парму» со счетом 2:0, «Лацио» вырвал ничью против «Фиорентины» (2:2), а «Удинезе» переиграл «Торино» – 2:1.

Миланский гранд не испытал проблем против «Пармы», хотя второй гол в матче был забит только на 90+8-й минуте. Эта победа гарантирует «Интеру» лидерство в Серии А после 18 матчей.

Серия А 2025/26. 19-й тур, 7 января

Парма – Интер – 0:2

Голы: Димарко, 42, Тюрам, 90+8

Лацио – Фиорентина – 2:2

Голы: Катальди, 52, Педро, 90+5 (пен.) – Госенс, 56, Гудмундссон, 89 (пен.)

Торино – Удинезе – 1:2

Голы: Казадеи, 87 – Дзаньоло, 50, Эккеленкамп, 82