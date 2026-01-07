Карпаты готовы массово забирать игроков Руха. Но есть конкуренция

Как стало известно Sport.ua, Рух возвращается из отпуска 14 января, но уже очевидно, что команда не обойдется без серьезных кадровых изменений.

По имеющейся информации, в составе Карпат 14 января отправятся на сбор в Испанию игроки Руха Илья Квасница и Марко Сапуга, контракты которых зелено-белые оформили еще летом прошлого года.

Также Карпаты хотят видеть в своих рядах еще четырех представителей Руха, но им придется выиграть конкуренцию у других желающих.

У Бабукара Фаала есть предложения из ЛНЗ, команд Бельгии, Германии и Чехии. Еще один легионер – Эдсон – из Бразилии. Ростиславом Ляхом в свою очередь интересуется Полесье, а Виталием Холодом – два клуба из Польши. Рух не скрывает, что предпочтет те команды, которые заплатят больше.

Также пока не решено, останется ли в Рухе Богдан Слюбик, к которому проявляют интерес клубы из Бельгии и Чехии. Есть приглашения заграничных клубов для Дениса Пидгурского и Остапа Притулы.