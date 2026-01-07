Клуб АПЛ готов продать капитана в Манчестер Сити. Но есть условие
Гласнер считает, что Гехи может уйти
Тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер подтвердил, что клуб может продать центрального защитника Марка Гехи, если Манчестер Сити сделает правильное предложение.
«Трансфер в январе возможен. Если Манчестер Сити сделает хорошее предложение, а Марк хочет перейти, то это случится. Все хотят, чтобы Гехи остался на вторую часть сезона, но экономический аспект очень важен», – сказала Гласнер.
Известно, что Гехи отказался продлевать контракт с клубом и летом нацелен покинуть команду свободным агентом.
За потенциального свободного агента сражаются Ливерпуль, Бавария, Реал и Барселона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц
Обнародована заявка на матч Суперкубка Франции между «ПСЖ» и «Марселем»