Клуб АПЛ готов продать капитана в Манчестер Сити. Но есть условие

Тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер подтвердил, что клуб может продать центрального защитника Марка Гехи, если Манчестер Сити сделает правильное предложение.

«Трансфер в январе возможен. Если Манчестер Сити сделает хорошее предложение, а Марк хочет перейти, то это случится. Все хотят, чтобы Гехи остался на вторую часть сезона, но экономический аспект очень важен», – сказала Гласнер.

Известно, что Гехи отказался продлевать контракт с клубом и летом нацелен покинуть команду свободным агентом.

За потенциального свободного агента сражаются Ливерпуль, Бавария, Реал и Барселона.