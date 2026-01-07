Клуб АПЛ готов продать капитана в Манчестер Сити. Но есть условие

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 17:56 | Обновлено 07 января 2026, 18:04
Гласнер считает, что Гехи может уйти

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер подтвердил, что клуб может продать центрального защитника Марка Гехи, если Манчестер Сити сделает правильное предложение.

«Трансфер в январе возможен. Если Манчестер Сити сделает хорошее предложение, а Марк хочет перейти, то это случится. Все хотят, чтобы Гехи остался на вторую часть сезона, но экономический аспект очень важен», – сказала Гласнер.

Известно, что Гехи отказался продлевать контракт с клубом и летом нацелен покинуть команду свободным агентом.

За потенциального свободного агента сражаются Ливерпуль, Бавария, Реал и Барселона.

Иван Зинченко Источник: BBC
