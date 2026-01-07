7 января, свой матч в 19 туре Серии А проведут Наполи – Верона. Начало противостояния запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Наполи

От неаполитанцев уже привыкли ждать высоких результатов, в этом сезоне клуб ведет борьбу за скудетто с двумя миланскими клубами. Пока подопечные Антонио Конте третьи в Серии А, но отставание от лидера составляет всего два очка. В последнем туре команда обыграла на выезде Лацио со счетом 2:0, еще в первом тайме, двумя результативными передачами отметился Политано,

Недавно клуб завоевал Суперкубок Италии, что явно прибавило футболистам уверенности. Травмы не позволят сыграть таким исполнителям как: Ангисса, Бейкема, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку, заболел Лукка, дисквалифицирован Маццокки, под вопросом Нерес.

Верона

В этом сезоне, «мастифам» приходится вести борьбу за выживание, они занимают 18 строчку в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям двоих конкурентов, при этом есть игра в запасе. Отставание от спасительного 17 места составляет три очка.

У Вероны был небольшой взлет в декабре, когда они выиграли два матча подряд, но после этого, последовало два поражения с одинаковым счетом 0:3, сначала уступили в гостях Милану, а потом дома Торино. При таких раскладах, зацепиться за очки в гостях против действующего чемпиона, будет невероятно сложно. Не сыграет Суслов из-за повреждения, а Белгали вызван в сборную, под вопросом выход на поле Акпа Акпро.

Личные встречи

В последнее время, неаполитанцы владеют существенным преимуществом в очных противостояниях, всего одно поражения в девяти матчах. Команды в прошлом сезоне обменялись домашними победами, Верона выиграла 3:0, а Наполи ответил 2:0.

Прогноз

Неаполитанцы котируются большими фаворитами данного противостояния. Подопечные Конте выше классом, в лучшей форме, да и показывают стабильные результаты в чемпионате. Я думаю, что хозяева будут контролировать ход встречи, хотя стоит понимать, что на поле выйдут две мотивированные команды. Поставлю здесь на победу хозяев с форой -1,5 гола за 2,1.