Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
07.01.2026 19:30 – FT 2 : 2
Эллас Верона
Италия
07 января 2026, 21:37 |
Подарок миланцам. Наполи потерял очки в матче Серии А

Неаполитанцы сыграли вничью с Вероной (2:2)

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 января 2026 года, состоялись 2 матча 19-го тура Серии А.

«Наполи» дома вырвал ничью 2:2 против «Вероны», а «Аталанта» на выезде одолела «Болонью» со счетом 2:0.

Неаполитанцы в течение матча горели в 2 мяча, но во втором тайме сумели отыграться и вырвать ничью. Тем не менее, эта ошибка позволяет «Интеру» и «Милану» увеличить отрыв от «Наполи» в чемпионской гонке.

«Бергамаскам» победу над «Болоньей» принес дубль Николы Крстовича.

Серия А 2025/26. 19-й тур, 7 января

Наполи – Верона – 2:2

Голы: Мактоминей, 54, Ди Лоренцо, 82 – Фрезе, 16, Орбан, 27 (пен.)

Болонья – Аталанта – 0:2

Голы: Крстович, 37, 60

Наполи Верона Гифт Орбан Скотт Мактоминей Джованни Ди Лоренцо Аталанта Болонья Болонья - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Никола Крстович
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
