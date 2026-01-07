Подарок миланцам. Наполи потерял очки в матче Серии А
Неаполитанцы сыграли вничью с Вероной (2:2)
В среду, 7 января 2026 года, состоялись 2 матча 19-го тура Серии А.
«Наполи» дома вырвал ничью 2:2 против «Вероны», а «Аталанта» на выезде одолела «Болонью» со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Неаполитанцы в течение матча горели в 2 мяча, но во втором тайме сумели отыграться и вырвать ничью. Тем не менее, эта ошибка позволяет «Интеру» и «Милану» увеличить отрыв от «Наполи» в чемпионской гонке.
«Бергамаскам» победу над «Болоньей» принес дубль Николы Крстовича.
Серия А 2025/26. 19-й тур, 7 января
Наполи – Верона – 2:2
Голы: Мактоминей, 54, Ди Лоренцо, 82 – Фрезе, 16, Орбан, 27 (пен.)
Болонья – Аталанта – 0:2
Голы: Крстович, 37, 60
⏹️ Full time: #NapoliHellasVerona 2-2— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 7, 2026
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CmlX1PkXNu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом
Боксер не считает, что ему нужна политика