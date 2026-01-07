Подарок миланцам. Наполи потерял очки в матче Серии А

В среду, 7 января 2026 года, состоялись 2 матча 19-го тура Серии А.

«Наполи» дома вырвал ничью 2:2 против «Вероны», а «Аталанта» на выезде одолела «Болонью» со счетом 2:0.

Неаполитанцы в течение матча горели в 2 мяча, но во втором тайме сумели отыграться и вырвать ничью. Тем не менее, эта ошибка позволяет «Интеру» и «Милану» увеличить отрыв от «Наполи» в чемпионской гонке.

«Бергамаскам» победу над «Болоньей» принес дубль Николы Крстовича.

Серия А 2025/26. 19-й тур, 7 января

Наполи – Верона – 2:2

Голы: Мактоминей, 54, Ди Лоренцо, 82 – Фрезе, 16, Орбан, 27 (пен.)

Болонья – Аталанта – 0:2

Голы: Крстович, 37, 60