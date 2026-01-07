Определены два полуфиналиста United Cup 2026. Почему пришлось менять сетку?
Сборные США и Швейцарии преодолели первый раунд плей-офф
На командном турнире United Cup 2026 завершены матчи группового этапа и стартовали противостояния плей-офф.
В четвертьфинал соревнований, как победители групп вышли: США, Бельгия, Швейцария, Австралия, Греция и Польша.
Еще два места в плей-офф получили сборные Аргентины и Чехии как лучшие команды, которые заняли второе место в группе.
7 января уже состоялось два четвертьфинальных матча: США переиграли Грецию (2:1), а Швейцария справилась с Аргентиной (2:1).
8 и 9 числа пройдет еще два противостояния этой стадии: Бельгия – Чехия, Австралия – Польша.
Интересно, что сборная США изначально должна была сыграть с лучшей командой из города Перт, которая заняла второе место в группе. Так получилось, что ею стала Аргентина, с которой США играли на групповом этапе. В итоге США дали Грецию (победителя группы А), а Аргентина встретилась со Швейцарией (победителем группы С).
United Cup 2026. Плей-офф, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
США – Греция – 2:1
Австралия – Польша
Нижняя часть сетки
Швейцария – Аргентина – 2:1
Бельгия – Чехия
Сетка плей-офф
Итоги группового этапа
Рейтинг команд, занявших второе место в группе
