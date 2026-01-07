Определены два полуфиналиста United Cup 2026. Почему пришлось менять сетку?

На командном турнире United Cup 2026 завершены матчи группового этапа и стартовали противостояния плей-офф.

В четвертьфинал соревнований, как победители групп вышли: США, Бельгия, Швейцария, Австралия, Греция и Польша.

Еще два места в плей-офф получили сборные Аргентины и Чехии как лучшие команды, которые заняли второе место в группе.

7 января уже состоялось два четвертьфинальных матча: США переиграли Грецию (2:1), а Швейцария справилась с Аргентиной (2:1).

8 и 9 числа пройдет еще два противостояния этой стадии: Бельгия – Чехия, Австралия – Польша.

Интересно, что сборная США изначально должна была сыграть с лучшей командой из города Перт, которая заняла второе место в группе. Так получилось, что ею стала Аргентина, с которой США играли на групповом этапе. В итоге США дали Грецию (победителя группы А), а Аргентина встретилась со Швейцарией (победителем группы С).

United Cup 2026. Плей-офф, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

США – Греция – 2:1

Австралия – Польша

Нижняя часть сетки

Швейцария – Аргентина – 2:1

Бельгия – Чехия

Сетка плей-офф

Итоги группового этапа

Рейтинг команд, занявших второе место в группе