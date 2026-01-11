United Cup 2026. Девять побед из десяти. Назван MVP командного турнира

28-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич признана MVP командного турнира United Cup 2026.

Бенчич выиграла пять из пяти одиночных матчей, а также одержала четыре победы в пяти смешанных парных поединках.

Сборная Швейцарии добралась до финала соревнований, где уступила Польше со счетом 1:2.

Бенчич с понедельника поднимается на десятое место и впервые с апреля 2023 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Результаты Бенчич на United Cup 2026 в одиночном разряде:

Белинда Бенчич – Леолия Жанжан – 6:2, 6:4

Результаты Бенчич на United Cup 2026 в смешанном парном разряде:

Белинда Бенчич / Якуб Паул – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен – 6:2, 5:7, [10:2]

