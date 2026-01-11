United Cup 2026. Девять побед из десяти. Назван MVP командного турнира
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич признана лучшим игроком соревнований
28-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич признана MVP командного турнира United Cup 2026.
Бенчич выиграла пять из пяти одиночных матчей, а также одержала четыре победы в пяти смешанных парных поединках.
Сборная Швейцарии добралась до финала соревнований, где уступила Польше со счетом 1:2.
Бенчич с понедельника поднимается на десятое место и впервые с апреля 2023 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.
Результаты Бенчич на United Cup 2026 в одиночном разряде:
- Белинда Бенчич – Леолия Жанжан – 6:2, 6:4
- Белинда Бенчич – Жасмин Паолини – 6:4, 6:3
- Белинда Бенчич – Солана Сиерра – 6:2, 6:2
- Белинда Бенчич – Элизе Мертенс – 6:3, 4:6, 7:6 (7:0)
- Белинда Бенчич – Ига Свентек – 3:6, 6:0, 6:3
Результаты Бенчич на United Cup 2026 в смешанном парном разряде:
- Белинда Бенчич / Якуб Паул – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен – 6:2, 5:7, [10:2]
- Белинда Бенчич / Якуб Паул – Сара Эррани / Андреа Вавассори – 7:5, 4:6, [10:7]
- Белинда Бенчич / Якуб Паул – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци – 6:3, 6:3
- Белинда Бенчич / Якуб Паул – Элизе Мертенс / Зизу Бергс – 6:3, 0:6, [10:5]
- Белинда Бенчич / Якуб Паул – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 4:6, 3:6
