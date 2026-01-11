Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  United Cup 2026. Девять побед из десяти. Назван MVP командного турнира
11 января 2026, 15:32 | Обновлено 11 января 2026, 16:19
United Cup 2026. Девять побед из десяти. Назван MVP командного турнира

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич признана лучшим игроком соревнований

United Cup 2026. Девять побед из десяти. Назван MVP командного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

28-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич признана MVP командного турнира United Cup 2026.

Бенчич выиграла пять из пяти одиночных матчей, а также одержала четыре победы в пяти смешанных парных поединках.

Сборная Швейцарии добралась до финала соревнований, где уступила Польше со счетом 1:2.

Бенчич с понедельника поднимается на десятое место и впервые с апреля 2023 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Результаты Бенчич на United Cup 2026 в одиночном разряде:

  • Белинда Бенчич – Леолия Жанжан – 6:2, 6:4
  • Белинда Бенчич – Жасмин Паолини – 6:4, 6:3
  • Белинда Бенчич – Солана Сиерра – 6:2, 6:2
  • Белинда Бенчич – Элизе Мертенс – 6:3, 4:6, 7:6 (7:0)
  • Белинда Бенчич – Ига Свентек – 3:6, 6:0, 6:3

Результаты Бенчич на United Cup 2026 в смешанном парном разряде:

  • Белинда Бенчич / Якуб Паул – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен – 6:2, 5:7, [10:2]
  • Белинда Бенчич / Якуб Паул – Сара Эррани / Андреа Вавассори – 7:5, 4:6, [10:7]
  • Белинда Бенчич / Якуб Паул – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци – 6:3, 6:3
  • Белинда Бенчич / Якуб Паул – Элизе Мертенс / Зизу Бергс – 6:3, 0:6, [10:5]
  • Белинда Бенчич / Якуб Паул – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 4:6, 3:6
Сборные Польши и Швейцарии определили обладателя трофея United Cup 2026
Хуркач переиграл Вавринку. Победитель United Cup определится в миксте
Бенчич прописала Свентек баранку и вывела Швейцарию вперед в финале UC-2026
