Сборные Польши и Швейцарии определили обладателя трофея United Cup 2026
Кава и Зелиньски в миксте одолели дуэт Бенчич / Паул и принесли Польше чемпионство
Сборная Польши по теннису стала обладателем трофея United Cup 2026.
11 января в финале поляки переиграли команду Швейцарии с общим счетом 2:1.
В одиночных матчах Польша и Швейцарии обменялись победами: Белинда Бенчич одолела Игу Свентек, а Хуберт Хуркач справился со Стэном Вавринкой.
Все решилось в смешанном парном поединке, в котором сыграли дуэты Катажина Кава / Ян Зелиньски и Белинда Бенчич / Якуб Паул. Катажина и Ян переиграли оппонентов в двух сетах и принесли Польше чемпионство.
Польша провела третий финал United Cup и впервые завоевала трофей. Поляки в этом году не проиграли ни одного противостояния, одолев на своем пути Германию, Нидерланды, Австралию, США и Швейцарию.
United Cup 2026. Финал. 11 января
Польша – Швейцария – 2:1
- Ига Свентек – Белинда Бенчич – 6:3, 0:6, 3:6
- Хуберт Хуркач – Стэн Вавринка – 6:3, 3:6, 6:3
- Катажина Кава / Ян Зелиньски – Белинда Бенчич / Якуб Паул – 6:4, 6:3
