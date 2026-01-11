Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборные Польши и Швейцарии определили обладателя трофея United Cup 2026
11 января 2026, 15:01 | Обновлено 11 января 2026, 15:35
Сборные Польши и Швейцарии определили обладателя трофея United Cup 2026

Кава и Зелиньски в миксте одолели дуэт Бенчич / Паул и принесли Польше чемпионство

Сборные Польши и Швейцарии определили обладателя трофея United Cup 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Катажина Кава и Ян Зелиньски

Сборная Польши по теннису стала обладателем трофея United Cup 2026.

11 января в финале поляки переиграли команду Швейцарии с общим счетом 2:1.

В одиночных матчах Польша и Швейцарии обменялись победами: Белинда Бенчич одолела Игу Свентек, а Хуберт Хуркач справился со Стэном Вавринкой.

Все решилось в смешанном парном поединке, в котором сыграли дуэты Катажина Кава / Ян Зелиньски и Белинда Бенчич / Якуб Паул. Катажина и Ян переиграли оппонентов в двух сетах и принесли Польше чемпионство.

Польша провела третий финал United Cup и впервые завоевала трофей. Поляки в этом году не проиграли ни одного противостояния, одолев на своем пути Германию, Нидерланды, Австралию, США и Швейцарию.

United Cup 2026. Финал. 11 января

Польша – Швейцария – 2:1

  • Ига Свентек – Белинда Бенчич – 6:3, 0:6, 3:6
  • Хуберт Хуркач – Стэн Вавринка – 6:3, 3:6, 6:3
  • Катажина Кава / Ян Зелиньски – Белинда Бенчич / Якуб Паул – 6:4, 6:3

Видеообзор матча Ига Свентек – Белинда Бенчич

Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Стэн Вавринка

Видеообзор матча Катажина Кава / Ян Зелиньски – Белинда Бенчич / Якуб Паул

Фото с награждения

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Сетка плей-офф

Инфографика

э

United Cup 2026. Девять побед из десяти. Назван MVP командного турнира
Хуркач переиграл Вавринку. Победитель United Cup определится в миксте
Жребий отбора Aus Open. Соперники Стародубцевой, Калининой, Снигур и Сачко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
