Хуркач переиграл Вавринку. Победитель United Cup определится в миксте
Хуберт сравнял счет для сборной Польши в матчевом противостоянии со Швейцарией
Польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 83) одержал важную победу для своей сборной в финале United Cup 2026.
Во второй игре матчевого противостояния команд Польши и Швейцарии Хуркач в трех сетах переиграл Стэна Вавринку (АТР 156).
United Cup 2026. Финал
Польша – Швейцария. Вторая игра
Хуберт Хуркач – Стэн Вавринка – 6:3, 3:6, 6:3
Хуркач и Вавринка провели второе очное противостояние – Хуберт во второй раз одолел Стэна.
Хуркач сравнял счет перевел поединка Польша – Швейцари в смешанный парный матч. В первой игре противостояния Белинда Бенчич нанесла поражение Иге Свентек.
Победитель United Cup 2026 определится в смешанной парной встрече, на которую заявлены дуэты Катажина Кава / Ян Зелиньски и Белинда Бенчич / Якуб Паул.
Видеообзор матча
Фото с матча
