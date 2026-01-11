Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 января 2026, 13:19 | Обновлено 11 января 2026, 13:32
Хуркач переиграл Вавринку. Победитель United Cup определится в миксте

Хуберт сравнял счет для сборной Польши в матчевом противостоянии со Швейцарией

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 83) одержал важную победу для своей сборной в финале United Cup 2026.

Во второй игре матчевого противостояния команд Польши и Швейцарии Хуркач в трех сетах переиграл Стэна Вавринку (АТР 156).

United Cup 2026. Финал

Польша – Швейцария. Вторая игра

Хуберт Хуркач – Стэн Вавринка – 6:3, 3:6, 6:3

Хуркач и Вавринка провели второе очное противостояние – Хуберт во второй раз одолел Стэна.

Хуркач сравнял счет перевел поединка Польша – Швейцари в смешанный парный матч. В первой игре противостояния Белинда Бенчич нанесла поражение Иге Свентек.

Победитель United Cup 2026 определится в смешанной парной встрече, на которую заявлены дуэты Катажина Кава / Ян Зелиньски и Белинда Бенчич / Якуб Паул.

Видеообзор матча

Фото с матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
