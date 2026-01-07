Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
07 января 2026, 09:33 | Обновлено 07 января 2026, 17:50
ВИДЕО. Циципас одолел Фритца. Сборная США вышла в полуфинал United Cup

Греция едва не прошла американцев, Стефанос и Мария Саккари навязали борьбу

07 января 2026, 09:33 | Обновлено 07 января 2026, 17:50
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января сборная США пробилась в полуфинал United Cup 2026.

В четвертьфинале американцы переиграли команду Греции со счетом 2:1, вырвав общую победу со счетом 2:1.

Вначале Коко Гауфф оказалась сильнее Марии Саккари. Далее Стефанос Циципас одолел Тейлора Фритца и перевел противостояние в смешанный парный поединок.

В миксте Гауфф вместе с Кристианом Харрисоном на супертай-брейке у пары Саккари / Циципас.

Сборная США стала первым полуфиналистом United Cup 2026. Следующим соперником американцев будет либо Австралия, либо Польша.

United Cup 2026. 1/4 финала

США – Греция – 2:1

  • Коко Гауфф – Мария Саккари – 6:3, 6:2
  • Тейлор Фритц – Стефанос Циципас – 4:6, 5:7
  • Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Мария Саккари / Стефанос Циципас – 4:6, 6:4, [10:8]

Видеообзор матча Коко Гауфф – Мария Саккари

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Стефанос Циципас

Видеообзор матча Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Мария Саккари / Стефанос Циципас

