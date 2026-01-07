ВИДЕО. Циципас одолел Фритца. Сборная США вышла в полуфинал United Cup
Греция едва не прошла американцев, Стефанос и Мария Саккари навязали борьбу
7 января сборная США пробилась в полуфинал United Cup 2026.
В четвертьфинале американцы переиграли команду Греции со счетом 2:1, вырвав общую победу со счетом 2:1.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Вначале Коко Гауфф оказалась сильнее Марии Саккари. Далее Стефанос Циципас одолел Тейлора Фритца и перевел противостояние в смешанный парный поединок.
В миксте Гауфф вместе с Кристианом Харрисоном на супертай-брейке у пары Саккари / Циципас.
Сборная США стала первым полуфиналистом United Cup 2026. Следующим соперником американцев будет либо Австралия, либо Польша.
United Cup 2026. 1/4 финала
США – Греция – 2:1
- Коко Гауфф – Мария Саккари – 6:3, 6:2
- Тейлор Фритц – Стефанос Циципас – 4:6, 5:7
- Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Мария Саккари / Стефанос Циципас – 4:6, 6:4, [10:8]
Видеообзор матча Коко Гауфф – Мария Саккари
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Стефанос Циципас
Видеообзор матча Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Мария Саккари / Стефанос Циципас
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец останется в клубе
Дарья в двух сетах справилась с Лян Эньшоу во втором раунде соревнований в Австралии